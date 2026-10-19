Аичи-Нагоя–2026: Сборная Узбекистана по пара дзюдо завоевала 5 медалей в первый же день

Соревнования в первый день Параазиатских игр, продолжающихся в японском городе Айти-Нагоя, начались для делегации Узбекистана с настоящей россыпи медалей.

Наши спортсмены, вышедшие на татами по пара дзюдо, продемонстрировали высокое мастерство и несгибаемую волю, пополнив копилку нашей сборной сразу 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Путь к финалу: Две серебряные медали

Лидеры нашей сборной уверенно провели схватки вплоть до финальных поединков и заняли вторую ступень пьедестала почета:

Новая вершина Ульджон Амриевой (класс Дж1, -60 кг): Выступавшая среди женщин Амриева успешно преодолела все отборочные раунды и в упорной борьбе сошлась в решающем финале с представительницей Китая Ши И Цзе, принеся нашей делегации ценную серебряную медаль;

Выше результатов Ханчжоу: Стоит отметить, что если на Параазиатских играх 2022 года в Ханчжоу Ульджон Амриева завоевала бронзовую медаль, то на этот раз она улучшила свой результат и стала серебряным призером;

Волевая борьба Кемрана Нуриллаева (класс Дж2, -70 кг): В соревнованиях среди мужчин Кемрян Нуриллаев победил всех соперников и дошел до финальной стадии. В поединке за золотую медаль наш соотечественник померился силами с казахстанцем Ибрагимом Нурмаханулы и в итоге завоевал серебряную медаль.

Бронзовые медали: Прочное место на пьедестале

Кроме того, еще три наших пара дзюдоиста, продемонстрировавшие отличную подготовку в переходных и малых финальных схватках, обогатили копилку сборной:

Бону Бабаева (класс Дж1, -52 кг): Выступавшая в легкой весовой категории Бону провела активные атаки против соперниц и стала обладательницей бронзовой медали;

Фотима Тоирова (класс Дж1, -60 кг): Еще одна наша представительница, достойно защищавшая честь страны в этой весовой категории, поднялась на третью ступень пьедестала почета;

Иброхим Акбаров (класс Дж1, -70 кг): Проявив стойкость в напряженных мужских противостояниях, Иброхим записал на счет нашей делегации еще одну бронзовую медаль.

Эти 5 медалей, завоеванных в пара дзюдо, вносят важный вклад в укрепление высоких позиций сборной Узбекистана в общекомандном зачете на Параазиатских играх в Айти-Нагое.