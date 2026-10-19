Бобур Тоштемиров установил рекорд Пара Азиатских игр в Аити-Нагое и стал чемпионом

В первый же день официально стартовавших в японском городе Аити-Нагоя Пара Азиатских игр в копилку национальной сборной Узбекистана был записан исторический результат.

Защищавший честь нашей страны в индивидуальной гонке преследования на 3 км среди мужчин по паравелоспорту на треке Бобур Тоштемиров превзошел всех соперников, занял высшую ступень пьедестала почета и удостоился золотой медали.

Упорная гонка в финале и новый рекорд

Решающий поединок прошел в напряженной и бескомпромиссной борьбе на высокой скорости:

Победа над корейским соперником: В финальном противостоянии наш соотечественник вышел на трек против представителя Южной Кореи и с первых же кругов дистанции взял инициативу в свои руки;

Финиш за 3:41.263 секунды: Тоштемиров преодолел трехкилометровую дистанцию за 3 минуты 41,263 секунды , не оставив сопернику никаких шансов;

Рекорд Пара Азиатских игр: Показанное это потрясающее время было вписано в летопись соревнований как новый официальный рекорд в истории Пара Азиатских игр.

Новая страница в узбекском паравелоспорте

Эта победа Бобура Тоштемирова приобрела сразу два исторических значения:

Первое золото в паравелоспорте: Это самая первая золотая медаль, завоеванная в истории узбекского спорта в соревнованиях по паравелоспорту (паравелотреку) на Пара Азиатских играх;

Первая медаль нашей делегации: Именно Тоштемиров принес в сокровищницу спортивной делегации Узбекистана на соревнованиях в Аити-Нагое первую медаль — и сразу высшей пробы, золотую.

Этот мощный старт на арене велотрека придает высокую мотивацию и уверенность и другим узбекским спортсменам, участвующим в Пара Азиатских играх.