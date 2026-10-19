3 золота, 2 серебра и 2 рекорда: бенефис узбекистанских паралегкоатлетов

Первый день проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских параигр выдался по-настоящему триумфальным и богатым на рекорды для национальной делегации Узбекистана.

Особенно ярко проявили себя наши соотечественники в секторах паралегкой атлетики, продемонстрировав беспрецедентное мастерство и физическое превосходство, завоевав сразу 3 золотые и 2 серебряные медали, а также установив новые рекорды Азиатских параигр в двух дисциплинах.

Высшая ступень пьедестала и новые рекорды

Узбекистанские параатлеты удостоились оваций собравшихся на стадионе болельщиков:

Очередное золото от Хусниддина Норбекова (класс Ф35): Паралимпийский и чемпион мира Хусниддин Норбеков в финале по толканию ядра среди мужчин отправил снаряд на 16,04 метра , уверенно опередив всех соперников и оформив чемпионство;

Рекорд соревнований от Махлиё Акрамовой (класс Ф32): Выступавшая в финале по метанию булавы среди женщин наша соотечественница Махлиё Акрамова завоевала золотую медаль с результатом 24,08 метра , установив этим показателем новый рекорд Азиатских параигр;

Рекордный бросок Кудратилло Маруфходжаева (класс Ф37): Участвовавший в соревнованиях по толканию ядра Кудратилло Маруфходжаев зафиксировал результат 16,66 метра, поднялся на первую ступень пьедестала и обновил рекорд соревнований.

Серебряные медали: узбекский дубль на пьедестале

Кроме того, наши соотечественники пополнили копилку серебряных медалей важными достижениями:

Серебряный дубль от Толиббоя Йулдошева (класс Ф37): Конкурировавший в одной категории с Кудратилло Маруфходжаевым Толиббой Йулдошев толкнул ядро на 15,79 метра и занял второе место, в результате обе верхние ступени пьедестала в этом направлении достались Узбекистану;

Серебряный прыжок от Омадбека Хасанова (класс Т47): Выступавший в финале по прыжкам в длину среди мужчин Омадбек Хасанов показал результат 6,99 метра и принес в копилку нашей делегации очередную ценную серебряную медаль.

Эти 5 весомых медалей и 2 официальных рекорда, завоеванные нашими паралегкоатлетами уже в день открытия, позволили Узбекистану прочно закрепиться в рядах лидеров общекомандного медального зачета Азиатских параигр в Айти-Нагое.