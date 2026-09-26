Важные встречи Узбекистана на международной спортивной арене в Айти-Нагое

·37·Спорт
Важные встречи Узбекистана на международной спортивной арене в Айти-Нагое

Проходящие в Японии летние Азиатские игры Айти-Нагоя-2026 становятся не только ареной борьбы спортсменов за медали, но и важной площадкой для диалога между представителями международного спортивного сообщества. Представители делегации Узбекистана также приняли участие в ряде авторитетных встреч в рамках этого крупного спортивного форума.

ХХ летние Азиатские игры, принимающей стороной которых выступают префектура Айти и город Нагоя, продлятся с 19 сентября по 5 октября. Узбекистан принимает участие в этих соревнованиях в своем самом масштабном составе за всю историю — честь страны защищают 396 спортсменов в 42 видах спорта.

Параллельно состязаниям продолжаются встречи, направленные на укрепление сотрудничества Узбекистана с международными спортивными организациями.

Важные встречи Узбекистана на международной спортивной арене в Айти-Нагое

Состоялась встреча с Кирсти Ковентри

В рамках Айти-Нагоя-2026 вице-президент Олимпийского совета Азии, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров и член бюро Исполнительного комитета Ворлд Акуатикс, первый заместитель председателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана Шахноза Мирзиёева встретились с Президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках международного спортивного сообщества, поддержки олимпийского движения и обеспечения достойных условий для спортсменов.

Накануне начала соревнований Айти-Нагоя-2026 Кирсти Ковентри также ознакомилась со спортивной инфраструктурой и созданными для атлетов условиями в Японии. Глава МОК дала положительную оценку объектам размещения спортсменов в Нагое.

Важные встречи Узбекистана на международной спортивной арене в Айти-Нагое

Важная международная площадка для диалога для Узбекистана

Айти-Нагоя-2026 приобретает значение не только как одно из крупнейших спортивных соревнований континента, но и как важная площадка для диалога с участием руководителей азиатских и мировых спортивных организаций.

В частности, участие руководства Олимпийского совета Азии и представителей Международного олимпийского комитета в соревновательных процессах свидетельствует об актуальности повестки дня международного сотрудничества в сфере спорта. По информации МОК, Президент МОК Кирсти Ковентри и Президент ООК шейх Джоан бин Хамад Аль Тани посетили Нагою в рамках Айти-Нагоя-2026, чтобы встретиться со спортсменами и осмотреть объекты их размещения.

С этой точки зрения контакты представителей Узбекистана с руководителями международных спортивных организаций также имеют важное значение для спортивной дипломатии страны.

Основное внимание было уделено созданию достойных условий для спортсменов, поддержке олимпийского движения и выведению международного сотрудничества на новый уровень.

Вопрос организации крупных соревнований на высоком уровне

Еще одним важным направлением на встречах стал вопрос организации международных соревнований на высоком уровне.

В современном спорте результат состязания определяется не только показателями на поле или аренах. Проживание, подготовка, медицинское и логистическое обеспечение спортсменов, а также спортивная инфраструктура должны отвечать самым высоким требованиям.

Сама Айти-Нагоя-2026 показывает, что подобным вопросам уделяется огромное внимание. В соревнованиях принимают участие представители 45 национальных олимпийских комитетов, а спортсмены размещены в отелях, временных жилых комплексах и на круизном лайнере в Нагое и префектуре Айти.

Важные встречи Узбекистана на международной спортивной арене в Айти-Нагое

Новые диалоги в спортивной дипломатии Узбекистана

Встречи Отабека Умарова и Шахнозы Мирзиёевой с руководителями международных спортивных организаций направлены на дальнейшее развитие партнерских связей Узбекистана в олимпийском и мировом спортивном движении.

В ходе такого диалога ключевое место занимают такие направления, как защита интересов спортсменов, изучение опыта организации международных соревнований, развитие спортивной инфраструктуры и расширение сотрудничества с международными организациями.

В настоящее время делегация Узбекистана представлена на Айти-Нагоя-2026 в широком составе. По информации Национального олимпийского комитета, отечественные спортсмены ведут борьбу за медали в 42 видах спорта.

Таким образом, Азиатские игры в Японии служат для узбекских атлетов не только ареной борьбы за медали, но и важной платформой для дальнейшего укрепления связей страны с международным спортивным сообществом.

А главная цель встреч в Айти-Нагое сводится к единому знаменателю: дальнейшее развитие узбекского спорта на международной арене, обеспечение достойных условий для спортсменов и проведение крупных соревнований на высоком уровне.

Айти-Нагоя-2026Олимпийский совет АзииКирсти КовентриНациональный олимпийский комитет Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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