Наши легкоатлеты покоряют пьедесталы на Пара Азиатских играх

На летних Пара Азиатских играх 2026 года, принимающими городами которых являются японские Аити и Нагоя, на счет делегации Узбекистана были записаны очередные важные достижения.

В бескомпромиссных соревнованиях по пара легкой атлетике наши соотечественники продемонстрировали высокую волю и мастерство, пополнив копилку нашей сборной сразу 3 серебряными и 3 бронзовыми — в общей сложности 6 ценными медалями.

3 серебряные медали в финальных баталиях

В напряженных поединках представители Узбекистана заняли почетное второе место и оформили звание вице-чемпионов:

Асила Мирзаярова (класс Т11): в финальном забеге среди женщин на 200 метров вместе со своим гидом-бегуном Сардором Бахтияровым показала высокую скорость, преодолев дистанцию за 25,86 секунды , и удостоилась серебряной медали;

Йокутхон Холбекова (класс Ф12): продемонстрировав свое мастерство в секторе метания копья, отправила снаряд на отметку 32,43 метра и поднялась на вторую ступень пьедестала;

Ёркинбек Одилов (класс Ф57): выступив в программе по метанию диска среди мужчин, зафиксировал результат 45,10 метра и обеспечил себе серебряную медаль.

3 бронзовые медали: соотечественники, заполнившие пьедестал

Также в технических дисциплинах соревнований спортсмены Узбекистана вошли в тройку сильнейших, принеся нашей делегации бронзовые медали:

Ангелина Колесникова (класс Ф44/Ф64): в соревнованиях по метанию диска среди женщин с показателем 30,10 метра стала обладательницей бронзовой медали;

Диёрбек Умаров (класс Ф12): соревнуясь в толкании ядра среди мужчин, вошел в тройку сильнейших с результатом 12,54 метра ;

Содикжон Мамадиев (класс Т37): приняв участие в соревнованиях по прыжкам в длину, прыгнул на расстояние 5,69 метра и завоевал бронзовую медаль.

Показываемые нашими параатлетами столь результативные итоги на Пара Азиатских играх Аити-Нагоя – 2026 обеспечивают дальнейшее укрепление позиций сборной Узбекистана в общекомандном зачете.