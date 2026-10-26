Асила Мирзаярова впервые показала в соцсетях свою 11-месячную дочь (видео)

Узбекская паралегкоатлетка Асила Мирзаярова впервые появилась в социальных сетях со своим 11-месячным ребенком. Видео, на котором спортсменка держит дочку на руках, привлекло внимание подписчиков.

В распространившихся кадрах можно увидеть, как Асила Мирзаярова с любовью обнимает свою малышку. Искренние кадры порадовали многих поклонников и вызвали теплые отклики в социальных сетях.

Пользователи желают спортсменке новых достижений в дальнейшей карьере, а также крепкого здоровья, счастья и светлого будущего ее дочке.

Эти кадры Асилы Мирзаяровой с ребенком стали одним из радостных моментов для ее фанатов.