Асила Мирзаярова впервые показала в соцсетях свою 11-месячную дочь (видео)

·76·Культура
Асила Мирзаярова впервые показала в соцсетях свою 11-месячную дочь (видео)

Узбекская паралегкоатлетка Асила Мирзаярова впервые появилась в социальных сетях со своим 11-месячным ребенком. Видео, на котором спортсменка держит дочку на руках, привлекло внимание подписчиков.

В распространившихся кадрах можно увидеть, как Асила Мирзаярова с любовью обнимает свою малышку. Искренние кадры порадовали многих поклонников и вызвали теплые отклики в социальных сетях.

Пользователи желают спортсменке новых достижений в дальнейшей карьере, а также крепкого здоровья, счастья и светлого будущего ее дочке.

Эти кадры Асилы Мирзаяровой с ребенком стали одним из радостных моментов для ее фанатов.

Асила МирзаяроваПара легкая атлетикаУзбекские спортсмены
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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