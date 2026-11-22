В семье узбекской паралимпийки Асилы Мирзаёровой радостное событие. Спортсменка празднует первый день рождения своей дочери Риханы в Дубае.

Об этом Асила Мирзаёрова сообщила на своей странице в Instagram, поделившись с подписчиками видеозаписью процесса подготовки к празднику.

«Сегодня день рождения нашей милой доченьки Риханы. Нашей девочке исполняется один годик. Мы приехали в Дубай, чтобы отпраздновать этот день. Сегодня мы вместе со всеми близкими разделим радость нашей дочери.

Думаю, когда наша дочь вырастет, она будет очень рада, просматривая эти видео. Она увидит, как сильно её любят родители, и как они желают ей долгой жизни», — говорит спортсменка.

Подписчики спортсменки также поздравили семью с этим радостным днём, пожелав маленькой Рихане долгой жизни, счастья и здоровья.

Для справки: Асила Мирзаёрова стала мамой 22 ноября 2025 года. Сегодня Рихана отмечает свой первый день рождения.