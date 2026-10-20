«Сенсатсия на китайском корте»: Полина Кудерметова обыграла мастера из топ-40

В китайском городе Нинбо в самом разгаре престижный женский международный турнир категории WTA 500 «BNB Нингбо Опен». В основной сетке этих соревнований, собравших ведущих мировых теннисных звезд, Узбекистан представляют мастера ракеток Камила Рахимова и Полина Кудерметова, которые провели свои матчи первого круга.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана, поединки стартового этапа для представительниц нашей сборной завершились по-разному: одна наша теннисистка сотворила драматичную сенсацию и вышла в следующий раунд, а другая уступила опытной сопернице.

Победа Кудерметовой: Представительница топ-40 повержена

Занимающая 102-е место в мировом рейтинге Полина Кудерметова уже в первом круге вышла на корт против соперницы, расположившейся гораздо выше нее, 38-й ракетки рейтинга WTA — испанки Кристины Букши:

Характер в первом сете: Наша соотечественница начала матч с проявлением сильной воли и победила соперницу на тай-брейке, прошедшем в равной борьбе — 7:6;

Преимущество во втором сете: Продолжив уверенную игру первого сета, Кудерметова полностью взяла под контроль второй сет и одержала победу со счетом 6:2, завоевав путевку в 1/8 финала.

Камила Рахимова уступила сильной чешке

Для Камилы Рахимовой, расположившейся на 69-й строчке мирового рейтинга, жребий оказался весьма сложным. В первом круге она померилась силами с одной из фавориток турнира, 28-й ракеткой рейтинга WTA, опытной чешской теннисисткой Марией Боузковой:

Равная борьба в обоих сетах: Несмотря на оказанное Рахимовой упорное сопротивление, сказался опыт соперницы;

Результат: Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6 в пользу чешской теннисистки, и Камила завершила свое участие в одиночном разряде турнира.

Суперпротивостояние в 1/8 финала: Соперница — 1-я ракетка мира!

Во втором круге турнира Полину Кудерметову ждет одно из главных испытаний в карьере: