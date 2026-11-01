Триумф узбекского тенниса: Тимофеева и Кудерметова завоевали титул WTA

Парный разряд международного турнира категории WTA 250 Гуангжу Опен, прошедшего в китайском городе Гуанчжоу, завершился яркой победой, открывшей новую страницу в истории спорта Узбекистана.

Тандем второй и третьей ракеток нашей страны — Марии Тимофеевой и Полины Кудерметовой — последовательно обыграл всех соперниц и завоевал главный кубок престижных соревнований.

Решающий финал: тай-брейк и час сорок девять минут битвы нервов

Финальный поединок подарил зрителям настоящий накал страстей и эмоций. В решающей встрече узбекистанские спортсменки вышли на корт против сестер из Китайского Тайбэя — И-Сюань Чо и И-Цэнь Чо:

Битва длиной в 1 час 49 минут: В бескомпромиссной борьбе за каждый мяч наши представительницы продемонстрировали хладнокровие в ключевые моменты;

Счет и статистика: Тимофеева и Кудерметова оформили волевую победу со счетом 7:5, 7:6(1). По ходу игры они выполнили 5 эйсов, допустив всего по 2 двойные ошибки;

Абсолютное преимущество на тай-брейке: В решающей части второго сета узбекские теннисистки позволили соперницам взять лишь одно очко (7:1), закрепив за собой чемпионский титул.

Путь к успеху: победа над Винус Уильямс

Тот факт, что этот главный приз не случаен, подтверждает сложный путь, который прошли наши теннисистки до финала:

На кортах Гуанчжоу Мария и Полина провели в общей сложности четыре встречи, оставив позади сильных соперниц;

Примечательно, что в числе побежденных по турнирной сетке оказался дуэт с участием легенды мирового тенниса, многократной победительницы турниров «Большого шлема», опытной американки Винус Уильямс.

Это яркое чемпионство является не только большим достижением в личной карьере наших теннисисток, но и наглядным доказательством того, что престиж женского тенниса Узбекистана на международной арене вышел на новый уровень.