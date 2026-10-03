Азиатские игры-2026: Марат Мавланов завоевал серебряную медаль в упорном финале!

На проходящих в японских городах Айти и Нагоя летних Азиатских играх 2026 года спортивная делегация Узбекистана завоевала очередную высокую награду. Член национальной сборной по таэквондо ВТ Марат Мавланов стал обладателем серебряной медали соревнований.

По сообщению пресс-службы Национального олимпийского комитета Узбекистана, наш тяжеловес на протяжении всего турнира побеждал сильнейших спортсменов континента и успешно дошел до финала.

Путь к финалу и жаркая схватка за золото

Выступавший среди мужчин в весовой категории свыше 80 кг Марат Мавланов с первых же этапов продемонстрировал яркую и уверенную технику:

Решающий бой: В финальной встрече, где решалась судьба золотой медали, наш соотечественник провел поединок против опытного представителя сборной Ирана.

Острая борьба: По итогам бескомпромиссного противостояния, богатого на удары и резкие атаки, соперник с небольшим преимуществом одержал победу.

Таким образом, Марат Мавланов поднялся на вторую ступень пьедестала почета Азиатских игр, пополнив копилку нашей делегации ценной серебряной медалью.

Весомый вклад наших таэквондистов в Айти-Нагое

Этим результатом сборная Узбекистана по таэквондо ВТ в очередной раз доказала свою высокую результативность на турнире. Члены нашей сборной продолжают активную борьбу за медали на соревнованиях Айти-Нагоя-2026.