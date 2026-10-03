Азиатские игры-2026: Новая медаль от нашей таэквондистки Светланы Саидовой!
Спортивная делегация Узбекистана продолжает увеличивать количество наград на проходящих в японских городах Айти и Нагоя Азиатских играх 2026 года. На этот раз на пьедестал почета поднялась член национальной сборной по таэквондо ВТ Светлана Саидова.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана, наша опытная спортсменка успешно провела соревнования и стала обладательницей бронзовой медали.
Упорный путь до полуфинала
Выступавшая на соревнованиях в весовой категории свыше 67 кг Светлана Саидова действовала уверенно с первых этапов и, последовательно победив соперниц, обеспечила себе путевку в полуфинал.
В решающем поединке за путевку в финал соперницей Саидовой стала представительница Китая. В бескомпромиссной и богатой на резкие удары встрече наша соотечественница уступила китайской спортсменке.
Очередная бронза в копилку нашей делегации
Таким образом, в соответствии с регламентом турнира, дошедшая до стадии полуфинала Светлана Саидова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в весовой категории свыше 67 кг и пополнила счет делегации Узбекистана очередной важной наградой.
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