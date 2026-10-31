Большая сенсация от узбекских теннисисток: Кудерметова и Тимофеева вышли в финал WTA

Узбекские талантливые теннисистки — Полина Кудерметова и Мария Тимофеева одержали яркую победу в парном разряде престижного турнира Гуангжу Опен (WTA 250), проходящего в китайском городе Гуанчжоу, и завоевали путевку в финал.

В полуфинале наши соотечественницы вышли на корт против тандема, состоящего из высокорейтинговой индонезийки Дженис Тьен и настоящей легенды мирового тенниса, представительницы США Винус Уильямс, и одержали победу в бескомпромиссной борьбе.

Настоящая драма на корте: чемпионский тай-брейк со счетом 10:6

Полуфинальное противостояние прошло в равной борьбе и под высоким нервным напряжением:

Уверенный старт: Захватив инициативу в первом сете, узбекские теннисистки победили со счетом 6:4;

Интрига во втором сете: Во втором сете борьба обострилась, и дело дошло до тай-брейка. В этом отрезке опытная пара Тьен и Уильямс с небольшим преимуществом вырвала победу со счетом 7:6 (10:8);

Решающий супер тай-брейк: В решающем тай-брейке 3-го сета, определившем судьбу матча, Кудерметова и Тимофеева продемонстрировали хладнокровие и оформили победу со счетом 10:6.

Соперницы были весьма серьезными — индонезийка Дженис Тьен занимает 38-е место в парном рейтинге WTA, а легендарная Винус Уильямс находится на 204-й строчке.

Впереди — борьба за главный приз

В финальном поединке Полина Кудерметова и Мария Тимофеева выйдут на корт против еще одной сильной пары турнира — тайваньских сестер И-Сюань Чо и И-Цен Чо. Этот финал является для наших представительниц важной возможностью поднять над головой главный трофей престижного турнира WTA.