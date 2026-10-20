ПСЖ — Барселона: составы и текстовая трансляция

·15·Спорт
ПСЖ — Барселона: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: ПСЖ — Барселона. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 14. Дуэ Д., 10. Дембеле У., 7. Кварацхелия К.

Запасные «ПСЖ»: 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 24. Маюлу С., 80. Муак А., 47. Нжанту К., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И., 33. Заир-Эмери В.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.

Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 2. Канселу Ж., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 12. Эспарт Х., 22. Берналь М., 8. Педри, 10. Ламин Ямаль, 20. Ольмо Д., 17. Гордон Э., 11. Рафинья (капитан).

Запасные «Барселона»: 29. Абделькарим Х., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 4. Фарньяс Б., 7. Фермин, 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 25. Ливакович Д., 16. Родри, 13. Щенсный В.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.

ПСЖБарселонаЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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