Лига чемпионов: ПСЖ — АС Рома. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 25. Мендеш Н., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 9. Торрес Ф., 24. Маюлу С.

Запасные «ПСЖ»: 90. Бар А., 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 10. Дембеле У., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 5. Маркиньос, 47. Нжанту К., 33. Заир-Эмери В.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.

Стартовый состав «АС Рома»: 99. Свилар М., 23. Манчини Дж. (капитан), 5. Ндика Э., 22. Эрмосо М., 43. Уэсли Франса, 15. Де Рон М., 17. Коне М., 20. Молина Н., 61. Пизилли Н., 18. Суле М., 9. Кастро С.

Запасные «АС Рома»: 26. Балерди Л., 4. Кристанте Б., 70. Де Марци Дж., 21. Дибала П., 87. Гиларди Д., 95. Голлини П., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 14. Мален Д., 86. Мора Р.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.