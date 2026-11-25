Лига чемпионов: Сабах — Барселона. Начало матча: 25 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сабах»: 92. Покатилов С. (капитан), 9. Алиев К., 37. Ду Кейрос, 33. Жуниор Алмейда, 13. Лепиньица И., 8. Нвачукву Ч., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 34. Северина К., 3. Сольве С., 80. Зедадка А.

Главный тренер «Сабах»: Дамбраускас В.

Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 21. де Йонг Ф. (капитан), 7. Фермин, 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 17. Гордон Э., 23. Кунде Ж., 18. Мартин Г., 8. Педри.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.