В преддверии пятого тура Лиги чемпионов издание ESPN опубликовало рейтинг главных претендентов на победу в турнире. В выборе экспертов первое место занял «ПСЖ». Помимо парижан, в четверку сильнейших также вошли «Барселона», «Арсенал» и «Реал». Однако одним из самых неожиданных имен в рейтинге стал итальянский клуб «Комо». Авторов, редакторов и экспертов издания попросили отобрать 10 команд, которые на данный момент имеют наибольшие шансы на победу в турнире. Всего проголосовало 17 специалистов. «ПСЖ» с большим отрывом опередил конкурентов Первое место в рейтинге ESPN занял «ПСЖ». 15 из 17 экспертов назвали парижан главным фаворитом турнира. Специалисты привели несколько оснований для такого выбора. Подопечные Луиса Энрике выиграли все четыре стартовых матча общего этапа и забили в ворота соперников в общей сложности 20 голов. В ходе этого процесса парижане обыграли таких сильных соперников, как «Манчестер Сити» и «Барселона».

«ПСЖ» стремится выиграть самый престижный клубный турнир континента в третий раз подряд, будучи двукратным действующим чемпионом. В случае достижения этого результата парижский клуб войдет в число очень немногих команд в истории европейского футбола. До сих пор в истории Лиги чемпионов трижды подряд побеждал только «Реал». Десятка сильнейших по версии ESPN По результатам голосования экспертов издания сформировался следующий рейтинг: «ПСЖ» — 15 голосов за первое место; «Барселона» — 1 голос за первое место; «Арсенал» — 1 голос за первое место; «Реал Мадрид»; «Бавария»; «Манчестер Сити»; «Ливерпуль»; «Комо»; «Интер»; «Атлетико». Примечательно, что хотя «Барселона» и «Арсенал» заняли второе и третье места, каждый из них получил лишь по одному голосу за первое место. Это показывает, что основное доверие экспертов сосредоточено именно на «ПСЖ». «Комо» вошел в десятку, но известные клубы остались за бортом Один из самых интересных аспектов рейтинга — восьмое место «Комо». Хотя итальянский клуб не относится к числу традиционных гигантов европейского футбола, эксперты ESPN включили его в число команд, способных побороться за трофей Лиги чемпионов.