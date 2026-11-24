Кто выиграет Лигу чемпионов? ESPN составил десятку сильнейших
В преддверии пятого тура Лиги чемпионов издание ESPN опубликовало рейтинг главных претендентов на победу в турнире. В выборе экспертов первое место занял «ПСЖ». Помимо парижан, в четверку сильнейших также вошли «Барселона», «Арсенал» и «Реал». Однако одним из самых неожиданных имен в рейтинге стал итальянский клуб «Комо».
Авторов, редакторов и экспертов издания попросили отобрать 10 команд, которые на данный момент имеют наибольшие шансы на победу в турнире. Всего проголосовало 17 специалистов.
«ПСЖ» с большим отрывом опередил конкурентов
Первое место в рейтинге ESPN занял «ПСЖ». 15 из 17 экспертов назвали парижан главным фаворитом турнира.
Специалисты привели несколько оснований для такого выбора. Подопечные Луиса Энрике выиграли все четыре стартовых матча общего этапа и забили в ворота соперников в общей сложности 20 голов. В ходе этого процесса парижане обыграли таких сильных соперников, как «Манчестер Сити» и «Барселона».
«ПСЖ» стремится выиграть самый престижный клубный турнир континента в третий раз подряд, будучи двукратным действующим чемпионом. В случае достижения этого результата парижский клуб войдет в число очень немногих команд в истории европейского футбола. До сих пор в истории Лиги чемпионов трижды подряд побеждал только «Реал».
Десятка сильнейших по версии ESPN
По результатам голосования экспертов издания сформировался следующий рейтинг:
«ПСЖ» — 15 голосов за первое место;
«Барселона» — 1 голос за первое место;
«Арсенал» — 1 голос за первое место;
«Реал Мадрид»;
«Бавария»;
«Манчестер Сити»;
«Ливерпуль»;
«Комо»;
«Интер»;
«Атлетико».
Примечательно, что хотя «Барселона» и «Арсенал» заняли второе и третье места, каждый из них получил лишь по одному голосу за первое место. Это показывает, что основное доверие экспертов сосредоточено именно на «ПСЖ».
«Комо» вошел в десятку, но известные клубы остались за бортом
Один из самых интересных аспектов рейтинга — восьмое место «Комо». Хотя итальянский клуб не относится к числу традиционных гигантов европейского футбола, эксперты ESPN включили его в число команд, способных побороться за трофей Лиги чемпионов.
В то же время ряд известных клубов не смогли попасть в десятку сильнейших. Дортмундская «Боруссия», «Рома», «Астон Вилла», «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед» также получили голоса экспертов, однако их общего результата оказалось недостаточно для попадания в топ-10.
Начинается пятый тур Лиги чемпионов
Матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27 пройдут 24–25 ноября.
В этом туре состоятся такие интересные противостояния, как «Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд, «Реал» — «ПСВ», «Манчестер Сити» — «Наполи», «Барселона» — «Сабах», «Ливерпуль» — «Брюгге» и «ПСЖ» — «Рома».
Рейтинг ESPN отражает взгляды экспертов на сегодняшний день. Однако ситуация в футболе может меняться после каждого тура. Поэтому оправдает ли «ПСЖ» свой статус фаворита в следующих матчах — покажут результаты на поле.
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