«ПСЖ» второй раз подряд признан лучшим клубом мира

На престижной церемонии вручения наград «Золотой мяч-2026» (Баллон д'Ор), проходящей в театре «Палладиум» в Лондоне, столице Англии, были официально объявлены названия сильнейших клубов планеты. Главная награда среди мужских команд второй год подряд досталась французскому клубу «ПСЖ».

Основанием для этого высокого признания послужили огромные успехи парижан во всех турнирах в прошлом сезоне, ставшие одним из самых ярких периодов в их истории.

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В прошлом сезоне французский гранд продемонстрировал абсолютное доминирование не только внутри страны, но и на международной арене:

Триумф в Лиге чемпионов: «ПСЖ» второй раз подряд поднял над головой главный трофей самого престижного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА;

Коллекция внутренних трофеев: Команда стала обладателем золотых медалей национального чемпионата — Лиги 1 Франции, а также Суперкубка страны;

2-я награда подряд: Парижане, признанные лучшей мужской командой года и в прошлом году, на этот раз вновь сохранили за собой титул, опередив таких сильных конкурентов, как «Арсенал» и «Бавария».

В женском футболе «Барселона» вернула себе вершину

В соревновании среди женских команд также был вручен престижный приз:

Победа каталонок: Награда лучшему клубу года в женском футболе досталась испанской «Барселоне» , победившей в Лиге чемпионов УЕФА;

Историческая рокировка: Если в прошлом году этот приз достался лондонскому «Арсеналу», то в этом году «Барселона» вновь вернулась на вершину.

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