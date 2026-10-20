Объявлены стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Барселона» и другие центральные игры
В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА приближается начало центральных матчей с участием сильнейших клубов континента. Совсем скоро болельщики станут свидетелями ряда бескомпромиссных и напряженных противостояний.
Перед началом матчей главные тренеры команд официально объявили основные составы, которые выйдут на поле. Все встречи начнутся в 00:00 по ташкентскому времени.
«ПСЖ» — «Барселона»: Центральный бой в Париже
В самом ожидаемом суперпротивостоянии вечера подопечные Луиса Энрике и Ханси Флика выяснят отношения.
«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Кварацхелия, Руис, Дембеле, Дуэ, Витинья, Эрнандес, Пачо, Невеш;
«Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Педри, Ямал, Рафинья, Эспарт, Гордон, Мартин, Ольмо, Бернал.
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Испытание на «Энфилде»
Мерсисайдцы принимают на своем поле опасного представителя Испании — «желтую субмарину».
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, Гакпе, ван Дейк, Цимикас, Ньони, Гравенберх, Мак Аллестер, Гакпо, Нгумоа, Кумас;
«Вильярреал»: Гулачи, Моуриньо, Наварро, Вейга, Кардона, Комесанья, Гейе, Салиба, Бьюкенен, Молейро, Микаутадзе.
«Штутгарт» — «Атлетико Мадрид»: Бой в Германии
Мадридцы во главе с Диего Симеоне проведут матч на выезде в Германии против представителя Бундеслиги.
«Штутгарт»: Займен, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Миттельштадт, Фюрих, Эль-Ханнус, Левелинг, Прёмель, Шабо, Ундав;
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Гримальдо, Барриос, Баэна, Симеоне, Юльманн, Давид, Альварес.
Все матчи начнутся параллельно в 00:00 и, как ожидается, существенно изменят ситуацию в общей турнирной таблице.
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