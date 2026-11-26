Луис Энрике высоко оценил соперника после ничьей с «Ромой»
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- В 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА команды «ПСЖ» и «Рома» сыграли вничью со счетом 2:2.
- Луис Энрике признал непрерывный прессинг и высокий темп соперника на протяжении 90 минут, назвав римлян самым сильным противником в текущем сезоне.
- Испанский специалист подчеркнул, что «Рома» заслужила больше, чем одно очко, благодаря своей игре.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими впечатлениями после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против итальянской «Ромы», который завершился боевой ничьей со счетом 2:2.
«Рома» заслуживала большего, чем одно очко»
Испанский специалист особо отметил высокий темп и непрерывный прессинг, который римляне демонстрировали на протяжении 90 минут, назвав соперника самым сложным испытанием в текущем сезоне:
«Матч выдался очень тяжелым. Мы ожидали, что так будет с первых же минут. Соперник смог демонстрировать такой футбол на протяжении всех 90 минут. Они постоянно прессинговали и даже заслуживали большего, чем одно очко.
Я также очень доволен игрой своей команды. Однако должен признать, что "Рома" была самым сильным соперником, с которым мы сталкивались в этом сезоне», — сказал Луис Энрике.
Ситуация в матче и турнирной таблице
Показатели
Детали и результаты
Турнир и этап
Лига чемпионов УЕФА — общий этап, 5-й тур
Результат матча
«ПСЖ» 2:2 «Рома»
Место «ПСЖ» в таблице
2-е место (13 очков) — после ничьей уступил лидерство
Место «Ромы» в таблице
25-е место (5 очков)
Главный вывод тренера
«Рома» — самый сильный соперник, с которым «ПСЖ» встречался в текущем сезоне
Как вы считаете, столь высокая оценка «Ромы» со стороны главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике — это искреннее признание или просто дипломатическое заявление после потери 2 очков?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этими мыслями испанского специалиста с другими футбольными болельщиками!
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