Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими впечатлениями после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против итальянской «Ромы», который завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

«Рома» заслуживала большего, чем одно очко»

Испанский специалист особо отметил высокий темп и непрерывный прессинг, который римляне демонстрировали на протяжении 90 минут, назвав соперника самым сложным испытанием в текущем сезоне:

«Матч выдался очень тяжелым. Мы ожидали, что так будет с первых же минут. Соперник смог демонстрировать такой футбол на протяжении всех 90 минут. Они постоянно прессинговали и даже заслуживали большего, чем одно очко. Я также очень доволен игрой своей команды. Однако должен признать, что "Рома" была самым сильным соперником, с которым мы сталкивались в этом сезоне», — сказал Луис Энрике.

Ситуация в матче и турнирной таблице

Показатели Детали и результаты Турнир и этап Лига чемпионов УЕФА — общий этап, 5-й тур Результат матча «ПСЖ» 2:2 «Рома» Место «ПСЖ» в таблице 2-е место (13 очков) — после ничьей уступил лидерство Место «Ромы» в таблице 25-е место (5 очков) Главный вывод тренера «Рома» — самый сильный соперник, с которым «ПСЖ» встречался в текущем сезоне

Как вы считаете, столь высокая оценка «Ромы» со стороны главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике — это искреннее признание или просто дипломатическое заявление после потери 2 очков?

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