Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик установил абсолютный рекорд в истории Лиги чемпионов УЕФА. После того как каталонский клуб в рамках 5-го тура турнира обыграл азербайджанский «Сабах» со счетом 4:1, количество голов, забитых командами под руководством немецкого специалиста в Лиге чемпионов, достигло 150.

Результат на 16 матчей быстрее, чем у Пепа Гвардиолы

Согласно данным авторитетного статистического портала Opta, Ханси Флик достиг этой отметки быстрее всех тренеров в истории Лиги чемпионов — для этого ему потребовалось всего 49 матчей (в среднем 3,06 гола за игру).

До этого данный рекорд принадлежал известному испанскому специалисту Пепу Гвардиоле. Командам под руководством Гвардиолы потребовалось 65 матчей, чтобы забить 150 голов. Таким образом, Флик сумел улучшить результат бывшего наставника «Барселоны» ровно на 16 матчей.