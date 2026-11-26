Ханси Флик обновил рекорд Пепа Гвардиолы в истории ЛЧ
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- Главный тренер «Барселоны»
- Ханси Флик стал самым быстрым тренером в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившим 150 голов.
- Немецкий специалист достиг этого результата всего за 49 матчей, улучшив рекорд Пепа Гвардиолы на 16 игр.
- Команды под руководством Флика забивают в турнире в среднем 3,06 гола за игру.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик установил абсолютный рекорд в истории Лиги чемпионов УЕФА. После того как каталонский клуб в рамках 5-го тура турнира обыграл азербайджанский «Сабах» со счетом 4:1, количество голов, забитых командами под руководством немецкого специалиста в Лиге чемпионов, достигло 150.
Результат на 16 матчей быстрее, чем у Пепа Гвардиолы
Согласно данным авторитетного статистического портала Opta, Ханси Флик достиг этой отметки быстрее всех тренеров в истории Лиги чемпионов — для этого ему потребовалось всего 49 матчей (в среднем 3,06 гола за игру).
До этого данный рекорд принадлежал известному испанскому специалисту Пепу Гвардиоле. Командам под руководством Гвардиолы потребовалось 65 матчей, чтобы забить 150 голов. Таким образом, Флик сумел улучшить результат бывшего наставника «Барселоны» ровно на 16 матчей.
Детали рекорда и сравнение тренеров
Показатели
Ханси Флик
Пеп Гвардиола
Результат
150 голов в ЛЧ
150 голов в ЛЧ
Количество проведенных матчей
49 матчей (Новый рекорд)
65 матчей (Предыдущий рекорд)
Средняя результативность
3,06 гола за игру
2,31 гола за игру
Исторические достижения
Победитель ЛЧ с «Баварией» (2020), наставник «Барселоны» с 2024 года
Победитель ЛЧ с «Барселоной» (2009, 2011) и «Манчестер Сити» (2023)
Напомним, что Ханси Флик был назначен главным тренером «Барселоны» летом 2024 года. До этого специалист возглавлял мюнхенскую «Баварию», с которой в 2020 году завоевал главный трофей Лиги чемпионов УЕФА.
Как вы считаете, сможет ли «Барселона» под руководством Ханси Флика с такой высокой атакующей мощью и результативностью завоевать главный трофей Лиги чемпионов в текущем сезоне?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этим историческим рекордом Ханси Флика с другими любителями футбола!
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