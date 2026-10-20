Жоан Лапорта рассказал о феноменальном старте «Барселоны» и грандиозных планах

Каталонский клуб «Барселона» демонстрирует беспрецедентно смелую и результативную игру во всех турнирах текущего сезона. Команда радует болельщиков, оформив 11 побед подряд в матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА.

Президент клуба Жоан Лапорта дал специальное интервью авторитетному изданию Те Тучлине, в котором рассказал о текущей великолепной спортивной форме команды, атмосфере в раздевалке и главных целях на нынешний сезон.

«Труд и железная дисциплина»: Лапорта о секрете успеха

Глава клуба особо подчеркнул, что сегодняшняя содержательная игра команды — это не случайность, а результат системной работы:

Три фактора успеха: «Благодаря неустанному труду, высокой ответственности и работе с железной дисциплиной “Барселона” добивается явного превосходства над соперниками;

Лидерство в Испании: Наша цель в ближайшем будущем — надолго сохранить это превосходство, установленное в испанском футболе;

Покорение европейского трона: В то же время мы намерены доминировать не только во внутреннем первенстве, но и во всем европейском футболе», — заявил Лапорта.

Главная цель — главный кубок Лиги чемпионов УЕФА

Жоан Лапорта открыто высказался о долгожданной мечте клуба и кубке, по которому соскучились болельщики:

Пробел последних лет: «В качестве главной задачи мы определили победу в Лиге чемпионов. Мы очень хотим вернуть в Каталонию этот престижный трофей, который в последние годы ускользал от нас»;

Впереди барьер в виде «ПСЖ»: Сегодня вечером, 20 октября, каталонцев ждет центральный и чрезвычайно важный поединок в рамках Лиги чемпионов против французского гранда — клуба «ПСЖ».

Безупречный результат в Ла Лиге: 9 матчей, 27 очков

Показатели во внутреннем чемпионате подтверждают несравненную силу «сине-гранатовых»:

Стопроцентный результат: «Барселона» одержала победы во всех 9 проведенных турах чемпионата Испании, показав стопроцентный результат;

27 очков и лидерство: Доведя количество своих очков до 27, команда единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Нынешний натиск каталонского клуба и смелые слова его президента свидетельствуют о том, что команда начинает новую победную эру не только в национальном чемпионате, но и в масштабах всего континента.