Жоан Лапорта рассказал о феноменальном старте «Барселоны» и грандиозных планах

·2·Спорт
Жоан Лапорта рассказал о феноменальном старте «Барселоны» и грандиозных планах

Каталонский клуб «Барселона» демонстрирует беспрецедентно смелую и результативную игру во всех турнирах текущего сезона. Команда радует болельщиков, оформив 11 побед подряд в матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА.

Президент клуба Жоан Лапорта дал специальное интервью авторитетному изданию Те Тучлине, в котором рассказал о текущей великолепной спортивной форме команды, атмосфере в раздевалке и главных целях на нынешний сезон.

«Труд и железная дисциплина»: Лапорта о секрете успеха

Глава клуба особо подчеркнул, что сегодняшняя содержательная игра команды — это не случайность, а результат системной работы:

  • Три фактора успеха: «Благодаря неустанному труду, высокой ответственности и работе с железной дисциплиной “Барселона” добивается явного превосходства над соперниками;

  • Лидерство в Испании: Наша цель в ближайшем будущем — надолго сохранить это превосходство, установленное в испанском футболе;

  • Покорение европейского трона: В то же время мы намерены доминировать не только во внутреннем первенстве, но и во всем европейском футболе», — заявил Лапорта.

Главная цель — главный кубок Лиги чемпионов УЕФА

Жоан Лапорта открыто высказался о долгожданной мечте клуба и кубке, по которому соскучились болельщики:

  • Пробел последних лет: «В качестве главной задачи мы определили победу в Лиге чемпионов. Мы очень хотим вернуть в Каталонию этот престижный трофей, который в последние годы ускользал от нас»;

  • Впереди барьер в виде «ПСЖ»: Сегодня вечером, 20 октября, каталонцев ждет центральный и чрезвычайно важный поединок в рамках Лиги чемпионов против французского гранда — клуба «ПСЖ».

Безупречный результат в Ла Лиге: 9 матчей, 27 очков

Показатели во внутреннем чемпионате подтверждают несравненную силу «сине-гранатовых»:

  • Стопроцентный результат: «Барселона» одержала победы во всех 9 проведенных турах чемпионата Испании, показав стопроцентный результат;

  • 27 очков и лидерство: Доведя количество своих очков до 27, команда единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Нынешний натиск каталонского клуба и смелые слова его президента свидетельствуют о том, что команда начинает новую победную эру не только в национальном чемпионате, но и в масштабах всего континента.

БарселонаЖоан ЛапортаЛига чемпионов УЕФАПСЖ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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