Матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА продолжаются в атмосфере острой борьбы и неожиданных результатов. В центральных поединках тура «ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Ромой», а «Манчестер Юнайтед» в Лиссабоне разошелся миром со «Спортингом» — в обоих случаях зафиксирован счет 2:2. Если «Ливерпуль» на выезде разгромил «Брюгге», то «Бавария» во Франции уступила «Лиллю».

Основные результаты тура и положение в турнирной таблице

Матч Счет Авторы голов Места в турнирной таблице ПСЖ — Рома 2:2 Забарный (31'), Дембеле (62' пен.) — Эрмосо (5'), Мален (78' пен.) ПСЖ — 2-е место (13 очков) Рома — 25-е место (5 очков) Спортинг — МЮ 2:2 Луис Суарес (33' пен., 80') — Фернандеш (48' пен., 50') Спортинг — 9-е место (10 очков) МЮ — 19-е место (7 очков) Лилль — Бавария 2:1 Уэда (62'), Павлович (65' автогол) — Упамекано (15') Бавария — 15-е место (8 очков) Брюгге — Ливерпуль 0:3 Исак (12', 82'), Виртц (79') Ливерпуль — 5-е место (12 очков) Интер — Штутгарт 2:0 Сучич (57' пен.), Лаутаро Мартинес (74') Интер — 12-е место (9 очков) Штутгарт — 17-е место (7 очков) Атлетико — Викинг 2:0 Сёрлот (19'), Альварес (24') —

Подробности центральных матчей и составы команд

ПСЖ — Рома (2:2): В парижском матче Эрмосо уже на 5-й минуте вывел римлян вперед. Хотя Забарный (31') и реализовавший пенальти Дембеле (62') вывели хозяев вперед, на 78-й минуте Мален с 11-метрового удара спас «Рому» от поражения. ПСЖ: Сафонов, Забарный, Руис, Аклиуш, Маюлу (Годтс, 67), Нуну Мендеш (Заир-Эмери, 59), Пачо, Витинья, Невеш (Эрнандес, 79), Ферран Торрес (Дембеле, 59). Рома: Свилар, Ндика, Кастро (Дибала, 63), Де Рон, Манчини (Джиларди, 67), Эрмосо, Молина (Мален, 67), Коне (Кристанте, 62), Франса, Пизилли, Суле (Лулли, 83). Предупреждения: Манчини (41'), Франса (60').

Спортинг — МЮ (2:2): В драматичном противостоянии в Лиссабоне Луис Суарес оформил дубль (33' пен., 80'). В составе манкунианцев Бруну Фернандеш забил два гола за две минуты (48' пен., 50'). В конце игры (90+3') Тилеманс получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Спортинг: Силва, Фреснеда, Куарежма (Ба, 76), Инасиу, Араухо, Алтимира, Андерсен, Думбия (Иракунда, 76), Катамо (Саласар, 68), Гильерму, Луис Суарес (Иоаннидис, 86). МЮ: Ламменс, Йоро, Магуайр, Мартинес, Мазрауи (Далот, 64), Майну, Амад Диалло (Ласи, 77), Фернандеш (Маунт, 90+2), Мбемо (Андрей Сантос, 90+2), Зиркзе (Доргу, 64). Предупреждения: Куарежма (53'), Иракунда (87') — Ламменс (32'), Тилеманс (40').

Лилль — Бавария (2:1): Мюнхенцы ушли на перерыв лидерами благодаря голу Упамекано на 15-й минуте. Однако во втором тайме гол Уэды (62') и автогол Павловича (65') принесли французскому клубу волевую победу. Лилль: Озер, Гоффи, Алешандро, Вердонк (Перро, 90+2), Андре, Бенталеб, Мукау, Харальдссон (Жиру, 87), Мбаппе, Уэда (Онал, 77). Бавария: Урбиг, Мин Джэ (Та, 90+2), Упамекано, Браун, Ито (Биндер, 76), Киммих, Карл, Станишич (Луис Диас, 76), Лаймер, Бишоф (Мусиала, 76), Павлович. Предупреждения: Анчелотти (59') — Лаймер (53').

Брюгге — Ливерпуль (0:3): Мерсисайдцы не оставили сопернику в Бельгии ни единого шанса. Александр Исак оформил дубль (12', 82'), а Флориан Виртц записал гол на свой счет на 79-й минуте. Брюгге: Зоммер, Саббе, Спилерс, Мехеле, Сейс (Дамс, 89), Поттс, Форбс, Ветлесен (Вермант, 75), Ванакен, Лемарешаль (Диакхон, 75), Тресольди. Ливерпуль: Алиссон, Араухо, Джаке, Керкез, Фримпонг, Виртц, Ниони (Макаллистер, 73), Муньос (Нгумоа, 42), Собослаи, Исак (Чемберс, 86), Барколя (Кумас, 86). Предупреждение: Ираола (63').

Интер — Штутгарт (2:0) и Атлетико — Викинг (2:0): В Милане гол Сучича с пенальти (57') и точный удар Лаутаро Мартинеса (74') принесли «Интеру» уверенные 3 очка. В Мадриде «Атлетико» еще в первом тайме оформил победу над «Викингом» голами Сёрлота (19') и Альвареса (24'). Интер: Хосеп Мартинес, Биссек, Бастони (Димарко, 41), Аканджи, Сучич, Барелла, Мхитарян (Джонс, 69), Спенс, Карлос Аугусто, Эспозито, Тюрам (Лаутаро Мартинес, 69). Атлетико: Облак, Льоренте, Ганцко, Гримальдо, Ле Норман, Пубиль, Коке (Юльманн, 68), Кан Ин (Дэвид, 57), Баэна (Барриос, 46), Сёрлот (Мендоса, 71), Альварес (Симеоне, 57).



Как вы считаете, что стало главной сенсацией 5-го тура: поражение «Баварии» от «Лилля» или то, что «Манчестер Юнайтед» упустил победу в Лиссабоне?

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