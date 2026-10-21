«ПСЖ» обыграл «Барселону», «Сити» разгромил АЕК, а «Ливерпуль» совершил камбэк

·173·Спорт
«ПСЖ» обыграл «Барселону», «Сити» разгромил АЕК, а «Ливерпуль» совершил камбэк

Матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА запомнились настоящим шоу голов, упорной борьбой и неожиданными поворотами. Гранд-клубы континента подарили болельщикам настоящий футбольный спектакль.

Если в Париже «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Барселоной», то в Манчестере бенефис Фила Фодена принес победу над АЕКом. А на «Энфилде» в поединке, забившем 7 голов, «Ливерпуль» совершил волевой камбэк.

В Париже повержена «Барселона»: 4:2

Центральный матч тура прошел в Париже. Подопечные Луиса Энрике показали высокотемповую и яростную игру против каталонцев, одержав верх со счетом 4:2:

  • Голы «ПСЖ»: Дезире Дуэ (38), Эрнандес (72), Витинья (81) и Руис (86);

  • Ответные мячи «Барселоны»: Эспарт (55) и Ламин Ямаль (79).

ПСЖ: Сафонов — Эрнандес (Заир-Эмери, 78), Пачо, Маркиньос (Забарный, 59), Хакими — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия (Аклиуш, 59), Дембеле (Торрес, 20), Дуэ (Маюлю, 78).

Барселона: Гарсия — Канселу, Мартин, Кубарси, Эспарт (Бальде, 74) — Педри (Гави, 60), Берналь (Родри, 60) — Гордон, Ольмо (Фермин, 27), Ямаль — Рафинья (Адейеми, 60).

Хет-трик Фодена: «Манчестер Сити» — АЕК 5:1

В Манчестере на стадионе «Этихад» команда Марески не оставила никаких шансов греческому клубу:

  • Хет-трик Фодена: Фил Фоден трижды поразил ворота соперника в матче (на 34-й, 65-й, 76-й минутах), оформив хет-трик;

  • Остальные голы: Андерсон (12) и Шерки (57) также записали свои имена на табло. У гостей единственный ответный мяч забил Пидиос (52).

Манчестер Сити: Доннарумма — Льюис, Хусанов, Диаш (Бретвейт, 82), Гвардиол (Рейс, 72) — Андерсон, Фернандеш (Аит-Нури, 72) — Фоден, Шерки, Аллан — Самба (Макайду, 62).

АЕК: Бриньоли — Рота, Мукуди, Релвас, Пидиос — Майер, Арриага (Гачинович, 83), Марин (Коита, 46), Мариу (Зубков, 63) — Йович (Виталиш, 83), Варга (Зини, 46).

Триллер с 7 голами на «Энфилде»: «Ливерпуль» совершил камбэк

На Мерсисайде развернулась настоящая драматическая борьба. Подопечные Арне Слота, уступая в счете в матче против «Вильярреала», не только исправили ситуацию, но и победили со счетом 4:3:

  • «Ливерпуль»: Мак Аллистер (36, 65 дубль), Араухо (45+2) и Вирц (68);

  • «Вильярреал»: Микаутадзе (4), Кардона (29) и Олувасейи (87).

Ливерпуль: Алиссон — Араухо (Вирц, 46), Джаке (Гомес, 74), Ван Дейк, Цимикас — Макаллистер, Гравенберх, Ниони (Макконнелл, 81), Нгумоха (Баркола, 74), Кумас (Исак, 66), Гакпо.

Вильярреал: Гулачи — Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо — Молейро (Фойт, 54), Салиба (Олувасейи, 46), Бьюкенен (Фримен, 60), Гуйе, Микаутадзе (Перес, 60), Комесанья (Морено, 78).

Результаты остальных матчей:

  • «Штутгарт» — «Атлетико» 1:1

    Голы: Левелинг (36) — Альварес (47).

  • «Наполи» — «Будё-Глимт» 4:3

    Голы: Политано (1), Мактоминей (41, 75 дубль), Бьортуфт (авт) — Хауге (27), Хельмерсен (62), Фет (90+4).

  • «Рома» — «Слован» 4:0

    Голы: Эрмосо (21), Молина (39), Пизилли (52), Мален (58 пен).

  • «Порту» — «ПСВ» 0:1

    Гол: Тил (57).

После этих матчей борьба в общей турнирной таблице Лиги чемпионов стала еще более интересной и острой.

ПСЖЛиверпульФил ФоденЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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