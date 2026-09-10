Сенсационный вечер в ЛЧ: «ПСЖ», «Арсенал» анд «Ливерпуль» одержали победы

Центральные матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА завершились настоящей футбольной драммой и градом голов. В вечер, когда взгляды всего континента были прикованы к экранам, европейские гранды во всей красе продемонстрировали свои амбиции: если в Париже «ПСЖ» не пожалел соперника и разгромил его с крупным счетом, то на «Энфилде» наблюдался упорный камбэк в матче между «Ливерпулем» и «Атлетико», а в Неаполе «Арсенал» добыл хладнокровную тактическую победу. Кто же оформил хет-трики и дубли в голевом шоу в Париже, как «Ливерпуль» превратил поражение в победу и кто стал героем в составе «канониров»? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все подробности ночных матчей, включая итоговые счета, авторов голов и официальные протоколы команд.

Голевое шоу в Париже и хет-трик Торреса

Встреча между «ПСЖ» и словацким «Слованом», прошедшая во французской столице, прошла под полным контролем хозяев:

Бывший дубль Дембеле: Усман Дембеле точно поразил ворота соперника на 17-й и 23-й минутах матча, обеспечив парижанам уверенный старт;

Бенефис Феррана Торреса: Ставший героем встречи Ферран Торрес забивал мячи на 31-й, 47-й и 57-й минутах, оформив великолепный хет-трик уже в первом туре ЛЧ;

Точку поставил Руис и гол гостей: Хотя в составе «Слована» на 59-й минуте Камара отыграл один мяч, сократив разницу в счете, на 87-й минуте Фабиан Руис довел счет до 6:1.

«Мы полностью контролировали ход игры. Такая результативность нашей линии атаки дарит большую уверенность перед остальными матчами общего этапа», — подчеркивается в оценках штаба парижского клуба.

Драматичный камбэк на «Энфилде» анд важные 3 очка в Неаполе

В двух других центральных противостояниях ночи также шла бескомпромиссная борьба:

Волевая победа «Ливерпуля»: Мадридский «Атлетико» вышел вперед на 17-й минуте благодаря голу Маркоса Льоренте. Однако «красные» не сдались — на 40-й минуте Доминик Собослаи восстановил равновесие, а на 50-й минуте Алексис Мак Аллистер забил мяч, принесший «Ливерпулю» волевую победу со счетом 2:1;

Решающий удар Эдегора в Неаполе: В напряженном и оборонительном матче между «Наполи» и «Арсеналом» судьбу встречи решил единственный гол. На 75-й минуте капитан «канониров» Мартин Эдегор поразил ворота голкипера, заменившего Мерета, и принес лондонцам ценные 3 гостевых очка (0:1).

Официальные результаты анд составы команд

Самый важный вопрос, который интересовал многих любителей футбола — как выглядели полные заявки команд по итогам этого насыщенного триллерами вечера ЛЧ. Главный вывод заключается в том, что уже в первом туре общего этапа «Ливерпуль», «Арсенал» и «ПСЖ» укрепили свои статусы, набрав по 3 важных очка. Официальные показатели матчей зафиксированы следующим образом:

«Ливерпуль» – «Атлетико» 2:1 Голы: Доминик Собослаи (40), Алексис Мак Аллистер (50) — Маркос Льоренте (17). «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Куанса (примечание: Джаке переведено контекстно), Керкез, Виртц, Собослаи, Араухо, Нгумоха, Барколя, Мак Аллистер, Исак. «Атлетико»: Облак, Ромеро, Пубиль, Ганцко, Льоренте, Коке (Лукман, 59), Кан Ин Ли (Гримальдо, 59), Барриос, Баэна, Симеоне, Альварес.

«Наполи» – «Арсенал» 0:1 Гол: Мартин Эдегор (75). «Наполи»: Мерет (Милинкович-Савич, 46), ди Лоренцо, Рахмани, Марин, Оливера, Лоботка, Гилмор, Политано, Де Брюйне, Алиссон, Хойлунд. «Арсенал»: Райя, Уайт, Инакипие, Габриэл, Конса, Райс, Мерино, Эдегор, Сака, Эзе, Дьекереш.

«ПСЖ» – «Слован» 6:1 Голы: Усман Дембеле (17, 23), Ферран Торрес (31, 47, 57), Фабиан Руис (87) — Камара (59). «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Забарный, Витинья, Руис, Фернандеш, Дембеле, Аклиуш, Торрес. «Слован»: Такач, Блэкман, Байрич, Маркович, Круж, Мартинес, Покорный, Барсегян, Ибрахим (Мустафич, 60), Камара, Шпорар.

А чья игра в этот вечер Лиги чемпионов произвела на вас наибольшее впечатление: забившего 6 голов «ПСЖ», обыгравшего «Атлетико» «Ливерпуля» или вернувшегося из Неаполя с победой «Арсенала»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь горячими результатами самого престижного турнира континента с близкими и футбольными фанатами!