Самое громкое финансовое дело вокруг Английской Премьер-лиги начало напрямую влиять на судьбу звездного состава «Манчестер Сити». Согласно эксклюзивным сведениям влиятельного британского издания ТЭАМталк, талантливый французский вингер «горожан» Раян Шерки серьезно рассматривает вариант продолжения карьеры в другом клубе на фоне вероятности неблагоприятного исхода судебного разбирательства в отношении клуба.

Если к манчестерскому клубу будут применены санкции в виде понижения в низший дивизион или полного исключения из АПЛ, ведущие клубы Европы готовы начать массовую охоту за 23-летним талантом.

«PSJ» и «Ливерпул» вступили в борьбу: Трансферная гонка в самом разгаре

Неопределенность вокруг будущего Шерки заставила действовать крупных игроков на трансферном рынке:

Зимняя и летняя цель: Французский «PSJ» и английский «Ливерпул» стали основными претендентами на приобретение Раяна Шерки;

Планы составлены: Оба гранда внимательно следят за ситуацией и готовятся оформить кандидатуру игрока уже в предстоящее зимнее трансферное окно или в крайнем случае следующим летом;

Другие интересующиеся: Ранее европейская пресса неоднократно писала, что серьезный интерес к французскому вингеру также проявляли «Челси», «Барселона» и мадридский «Реал».

Долгосрочное соглашение до 2030 года: Механизм защиты «Сити»

После перехода в «Манчестер Сити» Раян Шерки в короткие сроки стал неотъемлемой частью атакующей линии команды:

Долгосрочный контракт: Действующий трудовой договор между футболистом и клубом рассчитан до 2030 года , и «горожане» рассматривают его в качестве стратегического актива;

Форс-мажорные условия: Однако если статус клуба в высшем дивизионе окажется под угрозой, даже столь долгосрочные контракты не смогут гарантировать удержание топ-футболистов;

Амбиции игрока: Переживающий самый расцвет своей карьеры вингер не скрывает намерения бороться за трофеи Лиги чемпионов УЕФА и лиг из топ-пятёрки.

Важный этап в ожидании судебного вердикта

Продолжающееся судебное разбирательство по финансовым нарушениям «Манчестер Сити» стало одним из самых опасных периодов в истории клуба:

Угроза исключения: Если независимая комиссия полностью докажет обвинения и примет решение об исключении клуба из АПЛ, у главных звезд команды появится возможность пересмотреть контракт или выставить себя на продажу;

Риск потенциального распада: Ситуация с Шерки — лишь верхушка айсберга, поговаривают, что многие другие звезды основного состава также поручили своим агентам подготовить альтернативные пути отхода.

В то время как в европейском футболе ожидается большой переполох, перспективы Раяна Шерки на «Этихаде» напрямую зависят от правового решения, которое будет вынесено в залах суда.