Неудержимый ПСЖ: подопечные Луиса Энрике довели победную серию до 10 матчей
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- Клуб «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике продолжает свою успешную серию, одержав 10 побед подряд во всех турнирах.
- В последнем матче парижане разгромили «Вильярреал» со счетом 6:0 и забили в общей сложности 36 голов за 10 игр.
- После поражения от «Монако»
- 4 сентября команда сумела обыграть таких грандов, как «Марсель», «Манчестер Сити» и «Барселона».
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и Лиги 1 Франции «Пари Сен-Жермен» продолжает свое победное шествие во всех турнирах. Парижский клуб под руководством Луиса Энрике в рамках Лиги чемпионов принял на своем поле испанский «Вильярреал» и разгромил соперника со счетом 6:0, доведя серию побед подряд до 10 матчей.
36 голов и триумфы над грандами
В последний раз парижане уступали 4 сентября в матче Лиги 1 против «Монако». После того поражения команда превратилась в настоящую неудержимую силу, одержав победу во всех 10 последующих встречах. В ходе этой серии были повержены такие гранды, как «Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2) и «Барселона» (4:2). Всего за 10 игр парижане забили в ворота соперников 36 голов, пропустив при этом лишь 9 мячей.
Показатели 10-матчевой победной серии ПСЖ
Показатели
Детали и результаты
Победная серия
10 матчей подряд
Результат последнего матча
ПСЖ 6:0 «Вильярреал» (ЛЧ)
Последнее поражение
4 сентября (против «Монако», Лига 1)
Крупные победы в серии
«Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2), «Барселона» (4:2)
Разница мячей
36:9 (разница +27)
Следующий официальный матч
7 ноября, против «Труа» (дома)
Следующее испытание — матч против «Труа»
Команда Луиса Энрике проведет свой следующий официальный матч 7 ноября в рамках чемпионата Франции на стадионе «Парк де Пренс» — парижане примут клуб «Труа».
Как вы считаете, сможет ли ПСЖ под руководством Луиса Энрике защитить титул в Лиге чемпионов в этом сезоне и сохранить свою гегемонию?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этой впечатляющей серии парижской команды с любителями футбола!
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