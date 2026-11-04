Неудержимый ПСЖ: подопечные Луиса Энрике довели победную серию до 10 матчей

·57·Спорт
Неудержимый ПСЖ: подопечные Луиса Энрике довели победную серию до 10 матчей
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  • Клуб «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике продолжает свою успешную серию, одержав 10 побед подряд во всех турнирах.
  • В последнем матче парижане разгромили «Вильярреал» со счетом 6:0 и забили в общей сложности 36 голов за 10 игр.
  • После поражения от «Монако»
  • 4 сентября команда сумела обыграть таких грандов, как «Марсель», «Манчестер Сити» и «Барселона».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и Лиги 1 Франции «Пари Сен-Жермен» продолжает свое победное шествие во всех турнирах. Парижский клуб под руководством Луиса Энрике в рамках Лиги чемпионов принял на своем поле испанский «Вильярреал» и разгромил соперника со счетом 6:0, доведя серию побед подряд до 10 матчей.

36 голов и триумфы над грандами

В последний раз парижане уступали 4 сентября в матче Лиги 1 против «Монако». После того поражения команда превратилась в настоящую неудержимую силу, одержав победу во всех 10 последующих встречах. В ходе этой серии были повержены такие гранды, как «Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2) и «Барселона» (4:2). Всего за 10 игр парижане забили в ворота соперников 36 голов, пропустив при этом лишь 9 мячей.

Показатели 10-матчевой победной серии ПСЖ

Показатели

Детали и результаты

Победная серия

10 матчей подряд

Результат последнего матча

ПСЖ 6:0 «Вильярреал» (ЛЧ)

Последнее поражение

4 сентября (против «Монако», Лига 1)

Крупные победы в серии

«Марсель» (2:1), «Манчестер Сити» (4:2), «Барселона» (4:2)

Разница мячей

36:9 (разница +27)

Следующий официальный матч

7 ноября, против «Труа» (дома)

Следующее испытание — матч против «Труа»

Команда Луиса Энрике проведет свой следующий официальный матч 7 ноября в рамках чемпионата Франции на стадионе «Парк де Пренс» — парижане примут клуб «Труа».

Как вы считаете, сможет ли ПСЖ под руководством Луиса Энрике защитить титул в Лиге чемпионов в этом сезоне и сохранить свою гегемонию?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этой впечатляющей серии парижской команды с любителями футбола!

ПСЖЛига чемпионов УЕФАЛуис ЭнрикеЛига 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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