Объявлены стартовые составы на матчи «Ливерпуль» – «Атлетико» и «Наполи» – «Арсенал»

Матчи 1-го тура нового сезона Лиги чемпионов УЕФА продолжают настоящий футбольный праздник по всему континенту. Сегодня ночью на поле выйдут три гранда, считающиеся главными претендентами на победу в турнире — английские «Ливерпуль» и «Арсенал», а также чемпион Франции «ПСЖ». Ожидается, что каждая встреча станет проверкой на прочность с историческим подтекстом и испытанием для новых трансферов. Перед началом напряженных противостояний, стартующих в 23:59 по ташкентскому времени, все главные тренеры определились со своими бойцами и официально объявили стартовые составы. Итак, кто из звезд выйдет на поле «Энфилда» против «Атлетико», какие силы задействовали «Арсенал» и «Наполи» в центральном матче в Неаполе и как выглядит линия атаки «ПСЖ»? В конце статьи мы представим главную интригу — полные официальные протоколы ночных суперматчей и все подробности о стартовых одиннадцати игроках.

Кровавое противостояние на «Энфилде»: яркие составы «Ливерпуля» и «Атлетико»

Встреча между грандами Англии и Испании обещает быть богатой на острую борьбу с первых же минут:

Обновленное ядро «Ливерпуля»: ворота защищает Алиссон; в защите расположились капитан ван Дейк, Джейк и Керкез; в центре поля и на флангах играют Виртц, Собослаи, Араухо, Нгумоха, Барколя, Макаллистер, а на острие атаки действует Исак;

Железная оборона и атака «Атлетико»: в воротах стоит Ян Облак; в линии защиты — Ромеро, Пубиль, Ганцко; в полузащите выстроились Льоренте, капитан Коке, Кан Ин Ли, Барриос, Баэна, а в передней линии голы будут искать тандем Симеоне и Хулиан Альварес.

«Лигочемпионские ночи на "Энфилде" всегда обладают особой магией. Ни "Ливерпуль", ни "Атлетико" Симеоне не хотят терять очки», — подчеркивают международные обозреватели.

Принципиальная дуэль в Неаполе и борьба в Париже

В двух других центральных матчах ночи также на поле выйдут звездные футболисты:

Противостояние «Наполи» – «Арсенал»: «Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Марин, Оливера, Лоботка, Гилмор, Политано, Де Брюйне, Алиссон, Хёйлунн; «Арсенал»: Райя, Уайт, Инакпие, Габриэл, Конса, Райс, Мерино, Эдегор, Сака, Эзе, Гёкереш.

Матч «ПСЖ» – «Слован»: «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Забарный, Витинья, Руис, Фернандес, Дембеле, Аклиуш, Торрес; «Слован»: Такач, Блэкман, Байрич, Маркович, Круш, Мартинес, Покорны, Барсегян, Ибрагим, Камара, Шпорар.



Время начала ночных суперматчей

Самый важный вопрос, интересующий большинство узбекских футбольных болельщиков — в какое именно время стартуют эти горячие игры Лиги чемпионов и какое противостояние привлечет наибольшее внимание. Самый важный вывод заключается в том, что матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» и «ПСЖ» – «Слован» начнутся одновременно — в 23:59 по ташкентскому времени. Эти встречи, богатые на новые трансферы и тактические схемы, имеют огромное значение, так как определят первые позиции грандов в общей турнирной таблице.

Как вы считаете, какой из этих ночных матчей будет самым бескомпромиссным и богатым на голы: «Ливерпуль» – «Атлетико» или «Наполи» – «Арсенал»? Сможет ли «ПСЖ» одержать крупную победу над «Слованом» на своем поле? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь подробностями этой горячей ночи Лиги чемпионов со своими близкими и футбольными фанатами!