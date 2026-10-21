Рахмоналиев в основе против «Боруссии», драма на 90-й минуте в Стамбуле

·144·Спорт
Рахмоналиев в основе против «Боруссии», драма на 90-й минуте в Стамбуле

Завершились первые два матча в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игры, прошедшие в Баку и Стамбуле, подарили болельщикам настоящее напряжение, быстрые голы и драму, длившуюся до последних минут. Особенно в центре внимания местных любителей футбола оказалось появление узбекистанского легионера в стартовом составе против немецкого гранда в Баку.

Испытание в Баку: Рахмоналиев отыграл 81 минуту против дортмундской «Боруссии»

В столице Азербайджана местный клуб «Сабах» принял именитую германскую команду «Боруссия Д». Встреча завершилась труднейшей победой гостей со счетом 2:1:

  • Рахмоналиев в стартовом составе: Полузащитник сборной Узбекистана Умарали Рахмоналиев начал встречу с первых минут, активно действовал в центре поля до 81-й минуты, после чего был заменен;

  • Дубль Гирасси: В составе дортмундцев Серу Гирасси отличился на 10-й и 53-й минутах, забив два мяча и обеспечив победу своей команде;

  • Единственный гол «Сабаха»: Хотя Маккарти сравнял счет на 39-й минуте в составе хозяев, этого оказалось недостаточно для того, чтобы азербайджанский клуб завоевал очки.

Боль 90-й минуты в Стамбуле: «Фенербахче» упустил победу

Турецкий «Фенербахче» на своем поле принял пражскую «Славию», сыграв в боевую ничью — 2:2:

  • Мощный старт стамбульцев: Хозяева начали встречу ураганно — на 4-й минуте Айдын, а на 11-й минуте Мейсон Гринвуд забили голы, быстро доведя счет до 2:0;

  • Воля чехов и поздний гол: «Славия» ответила голом Провода на 15-й минуте. Когда казалось, что судьба матча решена, на 90-й минуте Качор сравнял счет (2:2), лишив турецкую команду важной победы.

Обзор матчей:

  • «Сабах» — «Боруссия Д» 1:2

    Голы: Маккарти (39) — Гирасси (10, 53 дубль).

  • «Фенербахче» — «Славия» 2:2

    Голы: Айдын (4), Гринвуд (11) — Провод (15), Качор (90).

Столь жаркая борьба, наблюдаемая уже в первых матчах, свидетельствует о том, что 3-й тур Лиги чемпионов пройдет еще более напряженно и бескомпромиссно.

Лига чемпионов 3-й турБакуСабахФенербахче
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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