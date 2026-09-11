«Всё решили секунды»: Рахмоналиев откровенно высказался о 0:4 на «Олд Траффорд»

На легендарной арене Лиги чемпионов УЕФА — стадионе «Олд Траффорд» — была открыта новая страница в истории узбекского футбола. 23-летний полузащитник Умарали Рахмоналиев, дебютировавший в самом престижном еврокубке в составе азербайджанского «Сабаха», дал эксклюзивное интервью известному спортивному журналисту Александру Шмурнову после тяжелого матча против «Манчестер Юнайтед» (0:4). Молодой талант, выйдя в стартовом составе против гранда Англии и став 7-м узбекским футболистом в истории, сыгравшим в ЛЧ, несмотря на крупное поражение, мужественно признал ошибки и нашел в себе силы для будущих побед. Каким было соотношение сил на «Олд Траффорд», в чем, по мнению Рахмоналиева, превосходство звезд «МЮ» и какой толчок это суровое испытание придаст будущему узбекского спорта?

Жестокая реальность «Театра мечты»

1-й тур ЛЧ стал для «Сабаха» и Рахмоналиева настоящим ударом молнии:

Исторический дебют: первая встреча азербайджанского клуба и 23-летнего узбекского хавбека в самом престижном турнире Европы началась непосредственно в цитадели английского футбола — на «Олд Траффорд»;

Урок со счетом 0:4: «Манчестер Юнайтед» добился крупной победы за счет опыта и высокого класса;

Достойная борьба в организации: несмотря на тяжелый результат, «Сабах» не рассыпался на поле, стараясь поддерживать высокий темп и тактическую дисциплину;

Разница в классе: судьбу матча решила способность соперника превращать в голы даже малейшие потери концентрации.

«С чего всё начиналось?»: Путь от ухабистых полей до арены Лиги чемпионов

Прибытие Умарали в эту историческую точку — результат огромного труда и терпения:

От молодежки к лидерству: став чемпионом Азии в составе молодежной сборной Узбекистана и проявив характер среди сверстников, Рахмоналиев шаг за шагом превратился в легионера;

Узбек под 7-м номером: следуя по стопам таких легенд, как Максим Шацких, Мирджалол Касымов и Жафар Ирисметов, он удостоился чести стать 7-м узбекистанцем, вышедшим на поле в ЛЧ;

Честь узбекского футбола: когда перед матчем ему напомнили об этом историческом факте, Умарали глубоко осознал, что на его плечах лежит авторитет всей национальной футбольной школы.

Смелое заявление Шмурнову

После окончания встречи молодой футболист не стал прятать поражение за оправданиями и проанализировал ситуацию с присущим профессионалам спокойствием:

«Всё решили секунды»: Рахмоналиев открыто признал, что его команда действовала неплохо, однако в футболе высокого уровня даже доля секунды промедления наказывается;

Желание показать рост узбекского футбола: «Я старался показать прогресс в узбекском футболе и отдать все силы, чтобы моя команда добилась хорошего результата», — выразил он свои чувства;

Несокрушимый дух: он подчеркнул, что каким бы тяжелым ни был счет, это не повод для уныния, а бесценный урок для будущих грандиозных возвращений.

«В игровом и организационном плане мы выглядели неплохо. Был хороший темп. Всё решили секунды. Если проанализировать пропущенные голы, где-то мы опоздали на секунды, и соперник показал свое мастерство. Перед игрой мне сказали, что я 7-й узбек, сыгравший в ЛЧ. Я отдал все силы. Это футбол, мы получили опыт. Через такие игры мы учимся и в будущем сможем достойно противостоять сильным соперникам», — сказал Умарали Рахмоналиев.

Исторический рубеж и новый этап

Настоящие герои закаляются через поражения. 71 минута героической борьбы против такого суперклуба, как «Манчестер Юнайтед», и полученный международный опыт сделают 23-летнего Умарали Рахмоналиева еще сильнее. Главное — молодой полузащитник показал, что не боится великих сцен, готов прямо смотреть правде в глаза и делать выводы из ошибок. А впереди его ждут следующие жаркие туры ЛЧ и решающие матчи в составе национальной сборной.

Как вы думаете, поможет ли этот опыт, полученный Умарали Рахмоналиевым в матче с «Манчестер Юнайтед», в ближайшие годы пробиться в топ-5 лиг Европы? Как вы оцениваете мужественные слова седьмого узбекского футболиста в истории Лиги чемпионов после поражения? Оставляйте свои комментарии и делитесь этой статьей о новом герое узбекского спорта со всеми любителями футбола!