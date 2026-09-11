«Всё решили секунды»: Рахмоналиев откровенно высказался о 0:4 на «Олд Траффорд»

·59·Спорт
«Всё решили секунды»: Рахмоналиев откровенно высказался о 0:4 на «Олд Траффорд»

На легендарной арене Лиги чемпионов УЕФА — стадионе «Олд Траффорд» — была открыта новая страница в истории узбекского футбола. 23-летний полузащитник Умарали Рахмоналиев, дебютировавший в самом престижном еврокубке в составе азербайджанского «Сабаха», дал эксклюзивное интервью известному спортивному журналисту Александру Шмурнову после тяжелого матча против «Манчестер Юнайтед» (0:4). Молодой талант, выйдя в стартовом составе против гранда Англии и став 7-м узбекским футболистом в истории, сыгравшим в ЛЧ, несмотря на крупное поражение, мужественно признал ошибки и нашел в себе силы для будущих побед. Каким было соотношение сил на «Олд Траффорд», в чем, по мнению Рахмоналиева, превосходство звезд «МЮ» и какой толчок это суровое испытание придаст будущему узбекского спорта?

Жестокая реальность «Театра мечты»

1-й тур ЛЧ стал для «Сабаха» и Рахмоналиева настоящим ударом молнии:

  • Исторический дебют: первая встреча азербайджанского клуба и 23-летнего узбекского хавбека в самом престижном турнире Европы началась непосредственно в цитадели английского футбола — на «Олд Траффорд»;

  • Урок со счетом 0:4: «Манчестер Юнайтед» добился крупной победы за счет опыта и высокого класса;

  • Достойная борьба в организации: несмотря на тяжелый результат, «Сабах» не рассыпался на поле, стараясь поддерживать высокий темп и тактическую дисциплину;

  • Разница в классе: судьбу матча решила способность соперника превращать в голы даже малейшие потери концентрации.

«С чего всё начиналось?»: Путь от ухабистых полей до арены Лиги чемпионов

Прибытие Умарали в эту историческую точку — результат огромного труда и терпения:

  • От молодежки к лидерству: став чемпионом Азии в составе молодежной сборной Узбекистана и проявив характер среди сверстников, Рахмоналиев шаг за шагом превратился в легионера;

  • Узбек под 7-м номером: следуя по стопам таких легенд, как Максим Шацких, Мирджалол Касымов и Жафар Ирисметов, он удостоился чести стать 7-м узбекистанцем, вышедшим на поле в ЛЧ;

  • Честь узбекского футбола: когда перед матчем ему напомнили об этом историческом факте, Умарали глубоко осознал, что на его плечах лежит авторитет всей национальной футбольной школы.

Смелое заявление Шмурнову

После окончания встречи молодой футболист не стал прятать поражение за оправданиями и проанализировал ситуацию с присущим профессионалам спокойствием:

  • «Всё решили секунды»: Рахмоналиев открыто признал, что его команда действовала неплохо, однако в футболе высокого уровня даже доля секунды промедления наказывается;

  • Желание показать рост узбекского футбола: «Я старался показать прогресс в узбекском футболе и отдать все силы, чтобы моя команда добилась хорошего результата», — выразил он свои чувства;

  • Несокрушимый дух: он подчеркнул, что каким бы тяжелым ни был счет, это не повод для уныния, а бесценный урок для будущих грандиозных возвращений.

«В игровом и организационном плане мы выглядели неплохо. Был хороший темп. Всё решили секунды. Если проанализировать пропущенные голы, где-то мы опоздали на секунды, и соперник показал свое мастерство. Перед игрой мне сказали, что я 7-й узбек, сыгравший в ЛЧ. Я отдал все силы. Это футбол, мы получили опыт. Через такие игры мы учимся и в будущем сможем достойно противостоять сильным соперникам», — сказал Умарали Рахмоналиев.

Исторический рубеж и новый этап

Настоящие герои закаляются через поражения. 71 минута героической борьбы против такого суперклуба, как «Манчестер Юнайтед», и полученный международный опыт сделают 23-летнего Умарали Рахмоналиева еще сильнее. Главное — молодой полузащитник показал, что не боится великих сцен, готов прямо смотреть правде в глаза и делать выводы из ошибок. А впереди его ждут следующие жаркие туры ЛЧ и решающие матчи в составе национальной сборной.

Как вы думаете, поможет ли этот опыт, полученный Умарали Рахмоналиевым в матче с «Манчестер Юнайтед», в ближайшие годы пробиться в топ-5 лиг Европы? Как вы оцениваете мужественные слова седьмого узбекского футболиста в истории Лиги чемпионов после поражения? Оставляйте свои комментарии и делитесь этой статьей о новом герое узбекского спорта со всеми любителями футбола!

Умарали RahmonaliyevСабахЕвропа Чемпионлар лигиМанчестер Юнайтед
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?Сегодня, 14:44Деклан Райс высоко оценил игру Кевина Де БрёйнеДеклан Райс высоко оценил игру Кевина Де БрёйнеСегодня, 13:50Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму перед дербиКапитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму перед дербиСегодня, 13:38Криштиану Роналду начинает борьбу за победу в Лиге чемпионов АФККриштиану Роналду начинает борьбу за победу в Лиге чемпионов АФКСегодня, 11:52Анвар Анваров на одной арене с сильнейшими прыгунами мираАнвар Анваров на одной арене с сильнейшими прыгунами мираСегодня, 11:08Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной МексикиРафаэль Маркес назначен главным тренером сборной МексикиСегодня, 10:51
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду