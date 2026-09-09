В рамках 1-го тура нового сезона Лиги чемпионов УЕФА 10 сентября пройдет одно из самых неожиданных и интригующих противостояний года в европейском футболе. Один из самых известных клубов Англии «Манчестер Юнайтед» примет на своем легендарном стадионе «Олд Траффорд» чемпиона Азербайджана — клуб «Сабах». Хотя на бумаге английский гранд выглядит явным фаворитом, беспорядок в обороне манкунианцев и неотразимая атакующая форма гостей заставляют болельщиков опасаться реальной сенсации. Кроме того, этот матч имеет особое значение для любителей узбекского футбола. Так почему же подопечные Кэррика испытывают трудности, какое историческое достижение преследует азербайджанский клуб в Англии и какую роль сыграет наш соотечественник на поле? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях — главной интриге, уникальной статистике противостояния и решающей роли узбекской звезды в этой встрече.

Кризис манкунианцев и чудесный путь азербайджанского клуба

Оба клуба подошли к основному этапу Лиги чемпионов в разном настроении и спортивной форме:

Долгожданное возвращение «МЮ» и проблемы в обороне: «Манчестер Юнайтед» впервые с сезона 2023/2024 вернулся в основной этап Лиги чемпионов. Хотя для команды Майкла Кэррика это большое достижение, старт сезона складывается неудачно — клуб уступил «Халл Сити» (0:2), выдал нервные 5:2 в матче с «Ипсвич Таун» и потерял очки на выезде против «Эвертона»;

Шествие «Сабаха» по континенту: для клуба, основанного лишь в 2017 году, выход в основной этап ЛЧ стал историческим событием. В квалификации они мужественно преодолели по сумме двух матчей барьеры в виде «Нью-Сейнтс» (2:0, 2:1), «КуПС» (1:0, 2:0), «Орхуса» (1:2, 4:0) и «Хапоэля» из Беэр-Шевы (1:2, 5:2);

Поразительная результативность: забив 8 безответных голов в последних 3 матчах чемпионата Азербайджана, «Сабах» уже 14 матчей подряд не уходит с поля без забитых мячей.

«Если «Манчестер Юнайтед» отнесется к сопернику недостаточно серьезно, команда с огромными брешами в обороне может быть жестоко наказана на своем поле», — предупреждают международные спортивные эксперты.

Важные факты и цифры перед противостоянием

Первое официальное столкновение между этими парами выделяется следующими уникальными показателями:

Первая официальная встреча: до сегодняшнего дня команды никогда не пересекались друг с другом на европейских аренах;

Открытый футбол на «Олд Траффорд»: в каждом из последних 7 домашних матчей «Манчестер Юнайтед» и сам забивал, и пропускал в свои ворота;

Сухие победы: азербайджанцы завершили свои последние два матча уверенными победами с общим счетом 6:0.

Фактор Умарали Рахмонакулова (Рахмоналиева)

Самый главный вопрос, интересующий многих узбекистанских болельщиков — появится ли наш соотечественник в составе «Сабаха» в этом грандиозном матче? Самый главный вывод и итог заключается в том, что 22-летний талантливый полузащитник Умарали Рахмоналиев, как ожидается, выйдет в основном составе на поле «Олд Траффорд» в этот исторический вечер. Рахмоналиев уже успел стать настоящим лидером команды: он принял участие во всех 8 матчах квалификационной и плей-офф стадий ЛЧ, отметившись 1 голом и 1 ассистом, а также стал автором двух голевых передач в одной из игр внутреннего чемпионата. В условиях слабой защиты «МЮ» именно центральная линия во главе с Рахмоналиевым может стать решающей силой в поиске путей к ворот английского гранда.

Как вы думаете, сможет ли «Сабах» сотворить сенсацию на знаменитом «Олд Траффорд» и отобрать очки у «Манчестер Юнайтед»? Верите ли вы, что Умарали Рахмоналиев отметится голом или результативной передачей в этот вечер? Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью с любителями спорта!