Большое возвращение в Стамбуле: у «Фенербахче» новый главный тренер

·75·Спорт
Большое возвращение в Стамбуле: у «Фенербахче» новый главный тренер
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  • Клуб «Фенербахче», представляющий турецкую Суперлигу, назначил своим новым главным тренером бывшего капитана Эмре Белёзоглу.
  • 46-летний специалист ранее работал в команде спортивным директором и временно исполняющим обязанности главного тренера.
  • В ходе своей тренерской карьеры он накопил опыт работы в клубах «Istanbul Bashakshehir», «Ankaragyujyu», «Antalyaspor» и «Qosimposho».

Один из грандов турецкой Суперлиги, «Фенербахче», объявил о долгожданном решении относительно управления командой. Стамбульский клуб официально назначил своим новым главным тренером бывшего капитана и известного специалиста Эмре Белёзоглу, оставившего яркий след в истории команды.

В заявлении, опубликованном пресс-службой клуба, данное решение было оценено как символ искренней преданности для болельщиков и руководства.

«Добро пожаловать домой!»: официальное заявление клуба

Стамбульский клуб с глубоким уважением выразил доверие своему бывшему лидеру:

  • Преданность и ответственность: «Служение этим цветам — это чувство искренней преданности и сопричастности, которое не угасает с годами. Эмре Белёзоглу, который был частью этого великого клуба сначала как игрок, а затем как тренер, теперь возвращается в «Фенербахче» в качестве главного тренера, чтобы посвятить себя успеху команды», — говорится в сообщении клуба;

  • Высокая честь: В заявлении также приветствуется возвращение тренера словами: «Носить эту эмблему — честь, а служить ей — ответственность. Добро пожаловать домой, Эмре Белёзоглу!».

Богатый опыт Белёзоглу: от директора до главного тренера

46-летний турецкий специалист уже успел накопить солидный опыт тренерской работы в местном чемпионате:

  • Предыдущая деятельность в «Фенербахче»: Эмре Белёзоглу работал в команде спортивным директором в 2020–2021 годах, а также временно исполнял обязанности главного тренера в сложный для клуба период;

  • Тренерский путь в Суперлиге: Как самостоятельный тренер он приобрел опыт, возглавляя клубы «Истанбул Башакшехир», «Анкарагюджю», «Антальяспор» и «Касымпаша».

Ожидается, что повторное назначение Эмре Белёзоглу станет для «Фенербахче» началом новой эры и мощным психологическим импульсом в чемпионской гонке.

ФенербахчеЭмре БелёзоглуТурецкая Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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