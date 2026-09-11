Самая грандиозная арена европейского футбола — Лига чемпионов уже в 1-м туре нового сезона подарила болельщикам настоящий праздник, невероятные камбэки и исторические моменты для узбекского спорта. Взоры тысяч наших соотечественников были прикованы к «Театру мечты» — стадиону «Олд Траффорд»: полузащитник нашей национальной сборной Умарали Рахмоналиев вышел в основном составе азербайджанского клуба «Сабах» и на протяжении 71 минуты вел героическую борьбу против английского гранда «Манчестер Юнайтед». В это же время в Мюнхене «Бавария» разгромила норвежцев со счетом 5:0, дебютант турнира «Комо» невероятным образом одолел мощный немецкий «Лейпциг» — 4:1, а «Ланс» в Праге вырвал победу голом на 90+3-й минуте. Итак, как Рахмоналиев сыграл против английских звезд, какое чудо сотворил дебютант ЛЧ «Комо» и кто стал главными героями этого вечера?

Триумф и падение в пропасть: громкие результаты на старте ЛЧ

Решающие матчи 1-го тура вызвали огромную волну эмоций на европейских аренах:

Разница сил на «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» перед родными трибунами забил 4 безответных мяча в ворота «Сабаха» (Кунья 27, Фернандеш 42, Шешко 45, Мартинес 68);

Пробуждение машины «Баварии»: Мюнхенский гигант не оставил никаких шансов «Будё-Глимт» (5:0) — Мусиала (47), Кейн (61), Дэвис (77), а также дубль Майкла Олисе (83, 90+2) продемонстрировали силу немцев;

Сенсация дебютанта «Комо»: Команда Сеска Фабрегаса дома разгромила фаворита Бундеслиги «Лейпциг» со счетом 4:1 и стала героем тура (Батурина 15, Доувикас 38, Диао 54, Перроне 90+1 — Максимович 58);

Супердрама от «Ланса» на 90+3-й минуте: В матче против «Славии» в Чехии французы забили два гола на 90+1-й и 90+3-й минутах и одержали победу со счетом 2:3 (Штурм 51, 88 — Сотоса 75, Товен 90+1, Агилар 90+3).

«Как все начиналось?»: Тернистый путь Рахмоналиева к «Олд Траффорд»

Для воспитанника узбекского футбола Умарали Рахмоналиева этот вечер стал не просто матчем турнира, а высшей точкой многолетнего упорного труда:

От местных полей к вершинам Европы: Обладающий талантом игрок, ставший чемпионом Азии в составе молодежных сборных Узбекистана и выводивший команду на поле с капитанской повязкой, привлек внимание зарубежных клубов благодаря своему упорству;

Лидерство в «Сабахе»: Пробившись на европейские арены через чемпионат Азербайджана, полузащитник за короткое время завоевал доверие тренерского штаба команды и стал ключевым центром в историческом еврокубковом походе клуба;

Испытание грандами: Когда жеребьевка турнира свела «Сабах» с «Манчестер Юнайтед», многие отнеслись к этому скептически, однако включение Умарали в стартовый состав продемонстрировало огромное уважение к его таланту.

Несокрушимая воля: Мужественная борьба против звезд

Несмотря на то, что счет в матче складывался тяжело для гостей, на поле были продемонстрированы настоящее спортивное мужество и отвага:

Противостояние с Фернандешем и Тилемансом: Рахмоналиев вел бескомпромиссную борьбу в центре поля против звезд мирового футбола Бруну Фернандеша, Тилеманса и Майну, прессинговал и активно участвовал в переходе своей команды в атаку;

71 минута стойкости: Умарали до ухода на замену на 71-й минуте (вместо него вышел Хайбуллаев) демонстрировал высокую физическую активность и изо всех сил старался отразить атакующий натиск соперника;

Разница в составах: Если в составе «МЮ» выступали стомиллионные звезды вроде Ламменса, Йоро, Мартинеса, Куньи и Шешко, то за «Сабах» футболисты уровня Покатилова, Маккарти, Дашдамирова, Рахмоналиева и Шимича защищали свою честь до последней секунды.