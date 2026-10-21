Лилль — Галатасарай: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Лилль — Галатасарай. Начало матча: 21 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Лилль»: 1. Озер Б., 4. Александро, 21. Андре Б. (капитан), 7. Баква Д., 6. Бенталеб Н., 35. Дьяун С., 38. Гоффи М., 10. Харальдссон Х., 17. Мукау Н., 3. Нгой Н., 24. Вердонк К.
Запасные «Лилль»: 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 23. Ньянзу Т., 19. Онал Б., 15. Перро Р., 28. Перрен Г., 50. Сажу Т., 2. Срданович Л.
Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.
Стартовый состав «Галатасарай»: 1. Чакыр У., 11. Акгюн Ю., 42. Бардакджи А. (капитан), 83. Батраков А., 8. Габриэл Сара, 4. Якобс И., 45. Осимхен В., 7. Шаллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йылмаз Б.
Запасные «Галатасарай»: 3. Бишиабу Э., 17. Элмалы Э., 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 99. Лемина М., 73. Лус Б., 74. Ньяга Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йылмаз Дж.
Главный тренер «Галатасарай»: Бурук О.
Комментарии 0
…