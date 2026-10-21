Лилль — Галатасарай: составы и текстовая трансляция

·5·Спорт
Лилль — Галатасарай: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: ЛилльГалатасарай. Начало матча: 21 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лилль»: 1. Озер Б., 4. Александро, 21. Андре Б. (капитан), 7. Баква Д., 6. Бенталеб Н., 35. Дьяун С., 38. Гоффи М., 10. Харальдссон Х., 17. Мукау Н., 3. Нгой Н., 24. Вердонк К.

Запасные «Лилль»: 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 23. Ньянзу Т., 19. Онал Б., 15. Перро Р., 28. Перрен Г., 50. Сажу Т., 2. Срданович Л.

Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.

Стартовый состав «Галатасарай»: 1. Чакыр У., 11. Акгюн Ю., 42. Бардакджи А. (капитан), 83. Батраков А., 8. Габриэл Сара, 4. Якобс И., 45. Осимхен В., 7. Шаллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йылмаз Б.

Запасные «Галатасарай»: 3. Бишиабу Э., 17. Элмалы Э., 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 99. Лемина М., 73. Лус Б., 74. Ньяга Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йылмаз Дж.

Главный тренер «Галатасарай»: Бурук О.

ЛилльГалатасарайЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Такого я в своей жизни не видел»: Родри высказался о матче против «Галатасарая»«Такого я в своей жизни не видел»: Родри высказался о матче против «Галатасарая»14 октября 20:37Лилль — Брест: составы и текстовая трансляцияЛилль — Брест: составы и текстовая трансляция17 октября 23:04Супер-трансфер в «Сити»: достигнута личная договорённость с Аюб Буадди!Супер-трансфер в «Сити»: достигнута личная договорённость с Аюб Буадди!10 августа 21:08Трансферная бомба: «Сити» опередил «Арсенал» в гонке за Айюбом Буадди!Трансферная бомба: «Сити» опередил «Арсенал» в гонке за Айюбом Буадди!29 июля 21:04Серьезное испытание перед ЧМ-2026: Хорватия уступила Бельгии на своем полеСерьезное испытание перед ЧМ-2026: Хорватия уступила Бельгии на своем поле2 июня 23:41Давиде Анчелотти впервые в карьере стал главным тренером «Лилля»Давиде Анчелотти впервые в карьере стал главным тренером «Лилля»1 июня 16:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес