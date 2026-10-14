«Такого я в своей жизни не видел»: Родри высказался о матче против «Галатасарая»

·116·Спорт
«Такого я в своей жизни не видел»: Родри высказался о матче против «Галатасарая»

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» на раскаленном стадионе в Стамбуле гостила у «Галатасарая» и одержала волевую победу с крупным счетом 4:1. После матча опытный полузащитник «сине-гранатовых» Родри Эрнандес поделился впечатлениями от игры, остановившись на беспрецедентном давлении со стороны местных болельщиков.

Хотя испанский хавбек за свою карьеру выступал на множестве грандиозных арен, он не скрывал, что атмосфера в Стамбуле его искренне поразила.

Родри: «Такого давления я в своей карьере не видел»

Каталонцы охарактеризовали тяжесть матча в Стамбуле следующим образом:

  • Трудный поединок: «Это была очень тяжелая игра. Играть против “Галатасарая” на его поле всегда сложно. Мы заранее знали, что болельщики будут оказывать сильное давление, но такого я в своей жизни не видел», — сказал Родри;

  • Невероятная атмосфера: «Их свист, когда соперник был с мячом, и преданная поддержка футболистов своей команды — это просто нечто невероятное», — признал страсть турецких фанатов футболист.

С 0:1 до 4:1: Волевой ответ каталонцев

Хотя встреча началась под натиском хозяев поля, «Барселона» сумела взять нити игры в свои руки:

  • Сопротивление в первом тайме: Сначала счет в матче открыл «Галатасарай», заставив трибуны реветь и пытаясь решить исход первого тайма в свою пользу;

  • Перелом во втором тайме: После перерыва подопечные Ханси Флика кардинально изменили ход игры в свою сторону, отправив в ворота соперника четыре мяча подряд и оформив в итоге крупный и уверенный камбэк со счетом 4:1.

Впереди новое испытание: поездка в Париж

Добыв важные 3 очка в Стамбуле, «Барселону» ждет еще более сложное международное испытание:

  • Следующий соперник — «ПСЖ»: В следующем туре Лиги чемпионов команда Ханси Флика снова сыграет на выезде, встретившись с парижским клубом «Пари Сен-Жермен»;

  • Центральное противостояние Европы: Ожидается, что поездка в Париж станет одним из центральных матчей тура для каталонцев в борьбе за путевку в плей-офф и лидерство в общей таблице.

БарселонаГалатасарайЛига чемпионовСтамбул
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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