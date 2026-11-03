Будё-Глимт — Лилль: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Будё-Глимт — Лилль. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Будё-Глимт»: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф., 4. Бьёртуфт О. Л., 5. Алеесами Х., 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П. (капитан), 19. Фет С., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А., 10. Хауге Й.
Главный тренер «Будё-Глимт»: Кнутсен К.
Стартовый состав «Лилль»: 1. Озер Б., 3. Нгой Н., 23. Ньянзу Т., 26. Коссье И., 24. Вердонк К., 21. Андре Б. (капитан), 14. Кьергор М., 7. Баква Д., 17. Мукау Н., 35. Дьяун С., 10. Харальдссон Х.
Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.
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13
Будё/Глимт, похоже, находит свою игру и наслаждается владением мячом. Они выжидают удобный момент для создания новых возможностей в атаке.
10
Дилан Бакуа (Лилль) попытался пойти вперед, но ошибся в приеме и потерял мяч.
8
Сориба Диаун (Лилль) принял передачу и создал пространство у линии штрафной, но пробил неточно — мяч пролетел над перекладиной.
6
Игроки «Лилля» перепасовываются короткими передачами.
5
Натан Нгой (Лилль) нашел Дилана Баквуа отличной передачей, но тот не смог создать пространство для удара. Мяч ушел за пределы поля. Лилль введет мяч из аута.
4
Оле Бломберг (Будё-Глимт) сделал передачу на Андреаса Хелмерсена, но тот не смог опередить соперника и добраться до мяча.
2
Судья Жоау Пинейру увидел фол со стороны Одина Лураса Бьортуфта («Будё-Глимт») и без колебаний дал свисток.
2
Лилль демонстрирует отличную командную игру, контролируя мяч короткими пасами. Им нужно набраться терпения, чтобы найти брешь в обороне и забить.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнется.
01:01
Матч начинает «Лилль».
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Жоау Пинейру назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы судить справедливо и избежать ошибок.
01:00
Стали известны стартовые составы на этот матч.
01:00
Здравствуйте и добро пожаловать, мы начинаем текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
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