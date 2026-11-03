Будё-Глимт — Лилль: составы и текстовая трансляция

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13 Будё/Глимт, похоже, находит свою игру и наслаждается владением мячом. Они выжидают удобный момент для создания новых возможностей в атаке.

10 Дилан Бакуа (Лилль) попытался пойти вперед, но ошибся в приеме и потерял мяч.

8 Сориба Диаун (Лилль) принял передачу и создал пространство у линии штрафной, но пробил неточно — мяч пролетел над перекладиной.

6 Игроки «Лилля» перепасовываются короткими передачами.

5 Натан Нгой (Лилль) нашел Дилана Баквуа отличной передачей, но тот не смог создать пространство для удара. Мяч ушел за пределы поля. Лилль введет мяч из аута.

4 Оле Бломберг (Будё-Глимт) сделал передачу на Андреаса Хелмерсена, но тот не смог опередить соперника и добраться до мяча.

2 Судья Жоау Пинейру увидел фол со стороны Одина Лураса Бьортуфта («Будё-Глимт») и без колебаний дал свисток.

2 Лилль демонстрирует отличную командную игру, контролируя мяч короткими пасами. Им нужно набраться терпения, чтобы найти брешь в обороне и забить.

1 Первый тайм этого матча вот-вот начнется.

01:01 Матч начинает «Лилль».

01:00 Матч задерживается из-за минуты молчания.

01:00 Жоау Пинейру назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы судить справедливо и избежать ошибок.

01:00 Стали известны стартовые составы на этот матч.