Будё-Глимт — Лилль: составы и текстовая трансляция

·33·Спорт
Будё-Глимт — Лилль: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Будё-Глимт — Лилль. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Будё-Глимт»: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф., 4. Бьёртуфт О. Л., 5. Алеесами Х., 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П. (капитан), 19. Фет С., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А., 10. Хауге Й.

Главный тренер «Будё-Глимт»: Кнутсен К.

Стартовый состав «Лилль»: 1. Озер Б., 3. Нгой Н., 23. Ньянзу Т., 26. Коссье И., 24. Вердонк К., 21. Андре Б. (капитан), 14. Кьергор М., 7. Баква Д., 17. Мукау Н., 35. Дьяун С., 10. Харальдссон Х.

Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.

Прямая трансляция LIVE
13
Будё/Глимт, похоже, находит свою игру и наслаждается владением мячом. Они выжидают удобный момент для создания новых возможностей в атаке.
10
Дилан Бакуа (Лилль) попытался пойти вперед, но ошибся в приеме и потерял мяч.
8
Сориба Диаун (Лилль) принял передачу и создал пространство у линии штрафной, но пробил неточно — мяч пролетел над перекладиной.
6
Игроки «Лилля» перепасовываются короткими передачами.
5
Натан Нгой (Лилль) нашел Дилана Баквуа отличной передачей, но тот не смог создать пространство для удара. Мяч ушел за пределы поля. Лилль введет мяч из аута.
4
Оле Бломберг (Будё-Глимт) сделал передачу на Андреаса Хелмерсена, но тот не смог опередить соперника и добраться до мяча.
2
Судья Жоау Пинейру увидел фол со стороны Одина Лураса Бьортуфта («Будё-Глимт») и без колебаний дал свисток.
2
Лилль демонстрирует отличную командную игру, контролируя мяч короткими пасами. Им нужно набраться терпения, чтобы найти брешь в обороне и забить.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнется.
01:01
Матч начинает «Лилль».
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Жоау Пинейру назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы судить справедливо и избежать ошибок.
01:00
Стали известны стартовые составы на этот матч.
01:00
Здравствуйте и добро пожаловать, мы начинаем текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
Будё-ГлимтЛилльЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Наполи — Будё-Глимт: составы и текстовая трансляцияНаполи — Будё-Глимт: составы и текстовая трансляция20 октября 22:58Будё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияБудё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляция14 октября 23:41Лилль — Галатасарай: составы и текстовая трансляцияЛилль — Галатасарай: составы и текстовая трансляция21 октября 20:31Сенсация во Франции: «Лилль» поднялся на 3-е место, а «Ланс» потерял важные очкиСенсация во Франции: «Лилль» поднялся на 3-е место, а «Ланс» потерял важные очки31 октября 07:13Лилль — Ланс: составы и текстовая трансляцияЛилль — Ланс: составы и текстовая трансляция31 октября 00:08Монако — Лилль: составы и текстовая трансляцияМонако — Лилль: составы и текстовая трансляция25 октября 18:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»