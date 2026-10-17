Валенсия — Атлетик Бильбао: составы и текстовая трансляция

·34·Спорт
Валенсия — Атлетик Бильбао: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: ВаленсияАтлетик Бильбао. Начало матча: 18 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Валенсия»: 1. Димитриевски С., 24. Маффео П., 5. Таррега К., 18. Пепелу, 12. Де Хаас Я., 14. Гайя Х. (капитан), 19. Раба Д., 8. Герра Х., 2. Родригес Г., 7. Данжума А., 9. Дуро У.

Запасные «Валенсия»: 37. Бласкес А., 4. Диакаби М., 15. Дьенг А., 10. Эллиотт Х., 22. Мартинес А., 33. Майоль А., 27. Оторби Д., 11. Риоха Л., 39. Сато Р., 23. Угринич Ф., 25. ван Овелен К., 21. Васкес Х.

Главный тренер «Валенсия»: Агирре Х.

Стартовый состав «Атлетик Бильбао»: 1. Симон У., 15. Ринкон Х., 4. Паредес А., 14. Лапорт Э., 31. Луи-Жан Ж., 16. Руис де Галаррета И., 24. Геренабаррена Б., 23. Наварро Р., 28. Каналес П., 7. Беренгер А., 9. Уильямс И.

Запасные «Атлетик Бильбао»: 5. Альварес Й., 12. Аресо Х., 17. Берчиче Ю., 11. Гурусета Г., 33. Имга К., 18. Хаурегисар М., 13. Падилья А., 6. Прадос Диас Б., 20. Рего А., 21. Саннади М., 22. Серрано Н., 3. Вивиан Д.

Главный тренер «Атлетик Бильбао»: Терзич Э.

Прямая трансляция LIVE
19🟨
Дани Раба (Валенсия) получает свою первую желтую карточку в этом матче.
18
Жоанеко Луис-Жан (Атлетик Бильбао) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, и опасный момент создать не удалось.
15
Арнаут Данжума (Валенсия) сделал навес в штрафную, но Унаи Симон вышел из ворот и забрал мяч.
14
Гвидо Родригес (Валенсия) грубо сыграл в отборе, и Адриан Кордеро дал свисток, зафиксировав фол.
12
Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!
12
Атлетик Бильбао хорошо контролирует мяч и идет вперед, но соперник отобрал мяч.
10
Игроки «Валенсии» перекатывают мяч короткими передачами.
8
Уго Дуро (Валенсия) наказан за фол. Адриан Кордеро всё видел и дал свисток.
8
Хави Герра («Валенсия») навешивает мяч в штрафную площадь с углового.
7
Мяч ушел за пределы поля, будет угловой. Валенсия может продолжить свои атакующие действия.
7
Арнаут Данжума (Валенсия) рванул к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул угрозу, перехватив мяч.
5
Аймерик Лапорт (Атлетик Бильбао) нарушил правила, судья зафиксировал фол и дал свисток.
4
Дани Раба (Валенсия) сыграл грубо, и Адриан Кордеро дал свисток, зафиксировав нарушение.
1
Атлетик Бильбао проводит серию красивых передач в поисках новых атакующих возможностей.
1
Матч только что начался.
00:02
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Атлетик Бильбао разводит с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Адриан Кордеро.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с начальными составами обеих команд.
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Салом, жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
ВаленсияАтлетик БильбаоЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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