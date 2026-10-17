Валенсия — Атлетик Бильбао: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Валенсия — Атлетик Бильбао. Начало матча: 18 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Валенсия»: 1. Димитриевски С., 24. Маффео П., 5. Таррега К., 18. Пепелу, 12. Де Хаас Я., 14. Гайя Х. (капитан), 19. Раба Д., 8. Герра Х., 2. Родригес Г., 7. Данжума А., 9. Дуро У.

Запасные «Валенсия»: 37. Бласкес А., 4. Диакаби М., 15. Дьенг А., 10. Эллиотт Х., 22. Мартинес А., 33. Майоль А., 27. Оторби Д., 11. Риоха Л., 39. Сато Р., 23. Угринич Ф., 25. ван Овелен К., 21. Васкес Х.

Главный тренер «Валенсия»: Агирре Х.

Стартовый состав «Атлетик Бильбао»: 1. Симон У., 15. Ринкон Х., 4. Паредес А., 14. Лапорт Э., 31. Луи-Жан Ж., 16. Руис де Галаррета И., 24. Геренабаррена Б., 23. Наварро Р., 28. Каналес П., 7. Беренгер А., 9. Уильямс И.

Запасные «Атлетик Бильбао»: 5. Альварес Й., 12. Аресо Х., 17. Берчиче Ю., 11. Гурусета Г., 33. Имга К., 18. Хаурегисар М., 13. Падилья А., 6. Прадос Диас Б., 20. Рего А., 21. Саннади М., 22. Серрано Н., 3. Вивиан Д.

Главный тренер «Атлетик Бильбао»: Терзич Э.