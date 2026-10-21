Бетис — Фейеноорд: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Бетис — Фейеноорд. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бетис»: 1. Вальес А., 7. Антони, 5. Бартра М., 2. Бельерин Э., 10. Эззалзули А., 8. Форнальс П., 11. Гарсия Ф., 22. Иско (капитан), 4. Натан, 19. Пэрротт Т., 21. Рока М.

Запасные «Бетис»: 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 18. Деосса Н., 15. Фидальго А., 16. Гомес В., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Д., 27. Моранте Х., 12. Ортис А., 17. Рикельме Р., 24. Руибаль А.

Главный тренер «Бетис»: Пеллегрини М.

Стартовый состав «Фейеноорд»: 1. Эрнст Т., 23. Хадж-Мусса А., 16. Лопес Х., 35. Мармоль М., 19. Начо, 26. Рид Г., 6. Сент-Жюст Дж., 28. Таргаллин О., 10. Валенте Л. (капитан), 34. Ванхаутте К., 8. Зехил Г.

Запасные «Фейеноорд»: 11. Боржеш Г., 39. Боссен Л., 20. Дейл М., 27. Диарра Г., 33. Кастенмайер Ф., 24. Крайевелд Т., 57. Схакен Дж., 14. Стейн С., 22. ван ден Элсхаут Т., 4. Ватанабэ Т., 32. Весселс Т.

Главный тренер «Фейеноорд»: ван Бронкхорст Дж.