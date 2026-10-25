Сельта — Бетис: составы и текстовая трансляция

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27 Дальний штрафной удар Сельты Виго заблокирован одним из защитников.

26 Дани Себальос (Бетис) грубо сыграл в отборе, и Исидро Диас зафиксировал фол. Сельта Виго исполнит штрафной.

25 Пабло Дуран (Сельта Виго) оказался в явном офсайде после передачи, и боковой судья поднял флажок.

23 Это оказалось слишком просто для Альваро Вальеса. Пабло Дуран («Сельта Виго») принял передачу и нашел свободной пространство, но его удар пришелся низом прямо по центру ворот, точно в руки готовому к этому вратарю.

22 Угловой подан в штрафную, и Натан (Бетис) мощно пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Сельты возобновит игру ударом от ворот.

21 Мяч ушел за пределы поля. «Бетис» получает шанс забить с углового.

21 Какой шанс упустил Абде Эззалзули («Бетис»)! Он создал себе пространство в штрафной и мощно пробил в левый угол, но Ионуц Раду совершил потрясающий сейв. «Бетис» зарабатывает угловой.

18 Алейш Фебас («Сельта Виго») получает штраф за задержку соперника. Исидро Диас указывает на стандарт.

16 Пабло Дуран (Сельта) принял передачу и решил пробить издалека, но его неточный удар пришелся выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и «Бетис» возобновдит игру ударом от ворот.

14 Сельта Виго получила возможность забить после углового, но защитник вынес мяч.

13 Хави Галан (Сельта Виго) не смог сделать навес в штрафную, его попытка была заблокирована. Мяч ушел за пределы поля, и Сельта Виго заработала угловой.

10 Уго Гонсалес (Сельта Виго) попытался замкнуть подачу, но его опасный удар головой из пределов штрафной в сторону левой штанги отразил великолепным сейвом Альваро Вальес.

8 Уго Гонсалес (Сельта Виго) принял мяч в штрафной площади и низом пробил по центру ворот, но Альваро Вальес прочитал эпизод и забрал мяч.

7 Нельсон Деосса (Бетис) потревожил вратаря издали, его удар прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и Сельта Виго выполнит удар от ворот.

5 Бетис организует игру точными и красивыми пасами, создавая новые атакующие возможности.

2 Антони (Бетис) отдал пас в штрафную, но его попытка была пресечена и мяч выбит.

1 Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!

20:16 Игроки на поле, и «Бетис» начинает матч.

20:15 Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Исидро Диас.

20:15 В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.