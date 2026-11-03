Фейеноорд — Интер: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Фейеноорд — Интер. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фейеноорд»: 1. Эрнст Т., 26. Рид Г., 24. Крайевелд Т., 35. Мармоль М., 16. Лопес Х., 8. Зехил Г., 34. Ванхаутте К., 28. Таргаллин О., 23. Хадж-Мусса А., 19. Начо, 10. Валенте Л. (капитан).

Запасные «Фейеноорд»: 11. Боржеш Г., 39. Боссен Л., 20. Дейл М., 27. Диарра Г., 33. Кастенмайер Ф., 17. Нелсон Р., 57. Схакен Дж., 65. Слори Д., 14. Стейн С., 22. ван ден Элсхаут Т., 49. ван Перси С., 4. Ватанабэ Т.

Главный тренер «Фейеноорд»: ван Бронкхорст Дж.

Стартовый состав «Интер»: 1. Мартинес Х., 31. Биссек Я., 25. Аканджи М., 30. Карлос Аугусто, 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 7. Зелиньски П., 32. Димарко Ф., 94. Эспозито Ф., 9. Тюрам М.

Запасные «Интер»: 14. Бонни А., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 53. Лавелли М., 22. Мхитарян Г., 48. Москони М., 28. Павар Б., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 8. Сучич П.

Главный тренер «Интер»: Киву К.