Фейеноорд — Интер: составы и текстовая трансляция

·29·Спорт
Фейеноорд — Интер: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Фейеноорд — Интер. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фейеноорд»: 1. Эрнст Т., 26. Рид Г., 24. Крайевелд Т., 35. Мармоль М., 16. Лопес Х., 8. Зехил Г., 34. Ванхаутте К., 28. Таргаллин О., 23. Хадж-Мусса А., 19. Начо, 10. Валенте Л. (капитан).

Запасные «Фейеноорд»: 11. Боржеш Г., 39. Боссен Л., 20. Дейл М., 27. Диарра Г., 33. Кастенмайер Ф., 17. Нелсон Р., 57. Схакен Дж., 65. Слори Д., 14. Стейн С., 22. ван ден Элсхаут Т., 49. ван Перси С., 4. Ватанабэ Т.

Главный тренер «Фейеноорд»: ван Бронкхорст Дж.

Стартовый состав «Интер»: 1. Мартинес Х., 31. Биссек Я., 25. Аканджи М., 30. Карлос Аугусто, 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 7. Зелиньски П., 32. Димарко Ф., 94. Эспозито Ф., 9. Тюрам М.

Запасные «Интер»: 14. Бонни А., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 53. Лавелли М., 22. Мхитарян Г., 48. Москони М., 28. Павар Б., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 8. Сучич П.

Главный тренер «Интер»: Киву К.

Прямая трансляция0-1 LIVE
12
Гленн Нюберг зафиксировал фол, свистнув после грубого нарушения Петра Зелиньски (Интер) в борьбе за мяч.
80-1
Гол! Янн Биссек (Интер) нанес великолепный удар из-за пределов штрафной. Он не стал медлить и отправил мяч точно в левый угол ворот, переиграв голкипера.
7
Хакан Чалханоглу (Интер) исполнил угловой, но не смог найти партнера. Мяч был легко выбит из опасной зоны.
6
Федерико Димарко (Интер) решил попытать удачу и пробил из штрафной. Его удар был заблокирован защитником.
5
Хакан Чалханоглу (Интер) сделал быстрый пас в свободную зону на партнера, который находился на грани офсайда, но защитник перехватил мяч и устранил угрозу.
3🟨
Хакан Чалханоглу (Интер) грубо сыграл и получил желтую карточку. У судьи не возникло никаких сомнений.
1
Начо (Фейеноорд) нарушил правила, Гленн Нюберг дал свисток и зафиксировал фол.
1
Первый тайм только что начался.
01:02
Интер начинает игру.
01:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Гленн Нюберг.
01:00
В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
01:00
Приветствуем вас в нашей текстовой онлайн-трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
ФейеноордИнтерЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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