Бетис — Малага: составы и текстовая трансляция

·27·Спорт
Бетис — Малага: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Бетис — Малага. Начало матча: 31 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бетис»: 1. Вальес А., 2. Бельерин Э., 5. Бартра М., 4. Натан, 11. Гарсия Ф., 8. Форнальс П., 21. Рока М., 22. Иско (капитан), 17. Рикельме Р., 19. Пэрротт Т., 10. Эззалзули А.

Запасные «Бетис»: 7. Антони, 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 18. Деосса Н., 15. Фидальго А., 16. Гомес В., 31. Гонсалес М., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Д., 27. Моранте Х., 12. Ортис А., 24. Руибаль А.

Главный тренер «Бетис»: Пеллегрини М.

Стартовый состав «Малага»: 1. Эрреро А., 3. Пуга К., 20. Калеро Ф., 4. Галилеа Э., 31. Рафита, 10. Ларрубия Д., 6. Энрикес Р. (капитан), 22. Лоренсо Д., 39. Азну А., 8. Дотор К., 21. Ниньо А.

Запасные «Малага»: 7. Абаида Х., 25. Беррокаль Х., 2. Каюст Й., 30. Сеспедес А., 9. Чупе, 32. Фернандес Х., 17. Хауреги Э., 13. Лопес К., 23. Мерино И., 5. Пастор А., 14. Родригес Р., 12. Салинас Х.

Главный тренер «Малага»: Фунес Х.

БетисМалагаЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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