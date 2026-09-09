Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Фейеноорд»

·59·Спорт
Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Фейеноорд»

Матчи 1-го тура нового сезона Лиги чемпионов УЕФА входят в жаркую фазу. Один из главных фаворитов турнира, каталонская «Барселона», принимает на своем поле именитый нидерландский клуб «Фейеноорд». В преддверии старта встречи тренеры обоих клубов официально обнародовали списки игроков основных составов, которые начнут это ожесточенное противостояние с первых минут. На этот раз состав каталонцев выглядит весьма атакующим, и внимание болельщиков привлекает целый ряд ярких исполнителей на поле. Какую тактическую схему выбрал главный тренер «Барселоны», кто выйдет на поле в составе «Фейеноорда» в качестве основной силы и во сколько начнется важный матч? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — полные стартовые составы обеих команд и всю информацию о времени начала игры.

«Барселона»: Яркое трио в атаке

Каталонский клуб решил продемонстрировать предельно агрессивный футбол перед своими болельщиками:

  • Надежная линия обороны: Ворота защищает Жоан Гарсия, в центре защиты расположился тандем молодого таланта Пау Кубарси и Андреаса Кристенсена; фланги контролируют Жюль Кунде и Жоау Канселу;

  • Квалифицированный центр: Баланс в центре поля удерживает Родри, а организация атак и креатив возложены на Педри и Дани Ольмо;

  • Зажигательная линия атаки: Задача прорвать оборону соперника поручена скоростному Кариму Адейеми, одному из капитанов команды Рафинье и молодому суперюноше Ламину Ямалю.

«Каждый тур в Лиге чемпионов требует огромной ответственности. "Барселона" намерена стартовать с уверенной победы уже в первом матче на своем поле», — отмечают спортивные обозреватели.

План «Фейеноорда», основанный на контратаках

Роттердамцы задействовали свой самый опытный и боеспособный состав, чтобы вернуться из поездки в Каталонию с очками:

  • Прочный оборонительный блок: В линии обороны под руководством вратаря Эрнста Рид, Ватанабе, Сен-Жюст и Мармоль постараются остановить яростный натиск хозяев;

  • Поле боя в полузащите: Лопес, Зехиль и Ванхаутте приложат все усилия в центре поля, чтобы разрушить контроль мяча каталонцев;

  • Быстрые контратаки: В атакующем трио Ферри, Валенте и Мусса планируют с выгодой использовать зоны в обороне хозяев во время контратак.

Официальные стартовые составы команд

Самый важный вопрос, который интересовал многих узбекистанских любителей футбола — во сколько начнется это долгожданное противостояние ЛЧ и полные протоколы сторон. Самый главный вывод заключается в том, что этот матч 1-го тура Лиги чемпионов официально назначен на 21:45 по ташкентскому времени. Официальные стартовые 11 футболистов, которые выйдут на поле:

  • «Барселона»: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Пау Кубарси, Жоау Канселу, Родри, Педри, Дани Ольмо, Карим Адейеми, Рафинья, Ламин Ямаль;

  • «Фейеноорд»: Эрнст, Рид, Ватанабе, Сен-Жюст, Мармоль, Лопес, Зехиль, Ванхаутте, Ферри, Валенте, Мусса.

Как вы думаете, сколько голов сможет забить «Барселона» в ворота «Фейеноорда» с мощным атакующим трио во главе с Ламином Ямалем и Рафиньей? Способен ли нидерландский клуб преподнести сенсацию в Каталонии? Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях и делитесь подробностями этой жаркой еврокубковой битвы с любителями футбола!

БарселонаФейеноордЛига чемпионовФутболКаталонияНидерландыПротивостояние
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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