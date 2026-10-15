9-голевой триллер и хет-трик Барколя: «Ливерпуль» устроил шоу в Австрии

·63·Спорт
9-голевой триллер и хет-трик Барколя: «Ливерпуль» устроил шоу в Австрии

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА английский «Ливерпуль» устроил настоящий фестиваль голов на выезде в Австрии. Гостя у чемпиона Австрии ЛАСК, мерсисайдцы добились яркой победы со счетом 6:3 в крайне напряженном противостоянии, в котором было забито ровно 9 мячей.

Кроме того, дебютант турнира, итальянский «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса не смог преодолеть барьер «Фейеноорда» в Роттердаме.

Фейерия в Австрии: хет-трик Барколя и 9 мячей

Матч между ЛАСКом и «Ливерпулем» стал настоящим подарком для любителей атакующего футбола:

  • Безупречная игра Барколя: Блеснитеский в составе «Ливерпуля» Барколя забил свои дебютные голы за клуб и оформил хет-трик (24-я, 37-я и 66-я минуты);

  • Атакующие мерсисайдцы: В составе английского клуба также отличились Араухо (22), Жереми Фримпонг (51) и молодой нападающий Кумас (72), забившие по одному мячу и обеспечившие крупный счет;

  • Волевые ответы ЛАСКа: Хозяева поля не собирались сдаваться — вышедший на замену Любичич (63) и быстрый дубль Флеккера (74, 77) позволили сократить отставание в счете, однако в итоге этого не хватило для завоевания очков;

  • Подъем в таблице: Набрав 6 очков после двух туров, «Ливерпуль» по разнице мячей пропустил вперед себя лишь «ПСЖ» и прочно обосновался на почетном 2-м месте. ЛАСК же пока не набрал ни одного очка (32-е место).

Драма в Роттердаме: подопечные Фабрегаса уступили в последние минуты

В Нидерландах во втором поединке команда «Комо», возглавляемая Сеском Фабрегасом, на выезде уступила «Фейеноорду» со счетом 2:3:

  • Быстрый старт и равновесие: Хотя на 18-й минуте матча Диао вывел «Комо» вперед, всего через две минуты Зехийель восстановил равновесие (1:1);

  • Решающие удары: Во втором тайме Хадж Муса вывел хозяев вперед (52), а на 82-й минуте автогол вратаря «Комо» Санчеса укрепил победу роттердамцев;

  • Ответ на последних секундах: На добавленной арбитром 90+3-й минуте Дувикас сократил разницу в счете до минимума, но у итальянцев уже не хватило времени на то, чтобы отыграться.

После этих результатов «Фейеноорд» довел количество своих очков до 3 и поднялся на 22-ю строчку турнирной таблицы, а «Комо» благодаря победе в предыдущем туре остается на 7-м месте.

ЛиверпульЛАСККомоФейеноорд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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