Дортмунд — Бетис: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Дортмунд — Бетис. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 7. Беллингем Дж., 5. Бенсебайни Р., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 26. Рюэрсон Ю., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 21. Силва Ф., 24. Свенссон Д., 25. Верман Й.

Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.

Стартовый состав «Бетис»: 1. Вальес А., 7. Антони, 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 18. Деосса Н., 10. Эззалзули А., 16. Гомес В., 3. Льоренте Д. (капитан), 4. Натан, 12. Ортис А., 19. Пэрротт Т.

Главный тренер «Бетис»: Пеллегрини М.