Дортмунд — Бетис: составы и текстовая трансляция

·26·Спорт
Дортмунд — Бетис: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Дортмунд — Бетис. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 7. Беллингем Дж., 5. Бенсебайни Р., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 26. Рюэрсон Ю., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 21. Силва Ф., 24. Свенссон Д., 25. Верман Й.

Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.

Стартовый состав «Бетис»: 1. Вальес А., 7. Антони, 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 18. Деосса Н., 10. Эззалзули А., 16. Гомес В., 3. Льоренте Д. (капитан), 4. Натан, 12. Ортис А., 19. Пэрротт Т.

Главный тренер «Бетис»: Пеллегрини М.

ДортмундБетисЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сабах Баку — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияСабах Баку — Дортмунд: составы и текстовая трансляция20 октября 20:34Будё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияБудё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляция14 октября 23:41Бетис — Фейеноорд: составы и текстовая трансляцияБетис — Фейеноорд: составы и текстовая трансляция21 октября 22:46Бетис — Порту: составы и текстовая трансляцияБетис — Порту: составы и текстовая трансляция14 октября 23:41Бавария — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияБавария — Дортмунд: составы и текстовая трансляция31 октября 21:35Унион Берлин — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияУнион Берлин — Дортмунд: составы и текстовая трансляция17 октября 17:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»