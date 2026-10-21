Спортинг — ЛАСК: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Спортинг — ЛАСК. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Спортинг»: 30. Кайке Перейра, 22. Фреснеда И., 72. Куарежма Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 20. Араухо М., 77. Думбия И., 5. Альтимира С., 8. Симоэш Ж., 10. Катаму Ж., 97. Суарес Л., 19. Иранкунда Н.

Запасные «Спортинг»: 4. Андерсен С., 55. Ба И., 28. Дерри Дж., 50. Диаш Р., 73. Фелисиссимо Э., 58. Гонсалвеш Ф., 7. Иоаннидис Ф., 31. Луис Гильерме, 9. Нел Р., 21. Педро Лима, 1. Силва Р., 13. Ваяннидис Г.

Главный тренер «Спортинг»: Боржеш Р.

Стартовый состав «ЛАСК»: 1. Юнгвирт Л., 20. Мёльгор Йоргенсен К. П., 4. Мбуямба К., 43. Торнич Дж., 16. Андраде А., 25. Дибанго И., 9. Данек К., 10. Любичич Р., 30. Хорват С. (капитан), 11. Калайджич С., 27. Ланг К.

Запасные «ЛАСК»: 7. Адениран С., 6. Богард М., 23. Эльфадли Д., 29. Флеккер Ф., 3. Фреклтон М., 45. Кейн Н., 39. Кацмайр К., 18. Шёпф А., 33. Шютценауэр Т., 8. Усор М., 21. Верхаге М.

Главный тренер «ЛАСК»: Кюбауэр Д.