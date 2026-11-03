Шахтёр Донецк — Спортинг: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Шахтёр Донецк — Спортинг. Начало матча: 3 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Шахтёр Донецк»: 31. Ризнык Д., 30. Алиссон, 5. Бондарь В., 9. Кауа Элиас, 6. Марлон Гомес, 22. Матвиенко Н. (капитан), 77. Мендоса Х., 29. Назарина Е., 27. Очеретько О., 13. Педро Энрике, 17. Тобиас В.
Запасные «Шахтёр Донецк»: 16. Азарови И., 23. Фесюн К., 25. Габриэл Карвальо, 18. Грэм А., 14. Исаке Силва, 20. Караваев А., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 11. Невертон, 68. Обах П., 2. Траоре Л.
Главный тренер «Шахтёр Донецк»: Туран А.
Стартовый состав «Спортинг»: 1. Силва Р., 5. Альтимира С., 4. Андерсен С., 20. Араухо М., 10. Катаму Ж., 77. Думбия И., 73. Фелисиссимо Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 7. Иоаннидис Ф., 72. Куарежма Э., 97. Суарес Л.
Запасные «Спортинг»: 55. Ба И., 70. Блопа С., 28. Дерри Дж., 22. Фреснеда И., 58. Гонсалвеш Ф., 19. Иранкунда Н., 30. Кайке Перейра, 31. Луис Гильерме, 9. Нел Р., 21. Педро Лима, 8. Симоэш Ж., 17. Саласар Р.
Главный тренер «Спортинг»: Фернандес Т.
Комментарии 0
…