Шахтёр Донецк — Спортинг: составы и текстовая трансляция

·35·Спорт
Шахтёр Донецк — Спортинг: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Шахтёр Донецк — Спортинг. Начало матча: 3 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Шахтёр Донецк»: 31. Ризнык Д., 30. Алиссон, 5. Бондарь В., 9. Кауа Элиас, 6. Марлон Гомес, 22. Матвиенко Н. (капитан), 77. Мендоса Х., 29. Назарина Е., 27. Очеретько О., 13. Педро Энрике, 17. Тобиас В.

Запасные «Шахтёр Донецк»: 16. Азарови И., 23. Фесюн К., 25. Габриэл Карвальо, 18. Грэм А., 14. Исаке Силва, 20. Караваев А., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 11. Невертон, 68. Обах П., 2. Траоре Л.

Главный тренер «Шахтёр Донецк»: Туран А.

Стартовый состав «Спортинг»: 1. Силва Р., 5. Альтимира С., 4. Андерсен С., 20. Араухо М., 10. Катаму Ж., 77. Думбия И., 73. Фелисиссимо Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 7. Иоаннидис Ф., 72. Куарежма Э., 97. Суарес Л.

Запасные «Спортинг»: 55. Ба И., 70. Блопа С., 28. Дерри Дж., 22. Фреснеда И., 58. Гонсалвеш Ф., 19. Иранкунда Н., 30. Кайке Перейра, 31. Луис Гильерме, 9. Нел Р., 21. Педро Лима, 8. Симоэш Ж., 17. Саласар Р.

Главный тренер «Спортинг»: Фернандес Т.

Прямая трансляция LIVE
9
Максимилиано Араухо (Спортинг) нанес мощный низовой удар по центру ворот с близкого расстояния, но вратарь спас команду, счет не изменился.
6
Все пошло не по плану! Педро Энрике (Шахтер) решил попытать удачу из-за пределов штрафной, но его удар по центру ворот оказался слишком слабым, и Руи Силва без труда забрал мяч.
5
Алиссон («Шахтёр») подошел к исполнению штрафного и навесил в центр, но защитники соперника сыграли бдительно и выбили мяч.
4
Иван Кружляк дает свисток, фиксируя фол Максимилиано Араухо (Спортинг). Шахтер Донецк исполнит штрафной. Посмотрим, как они распорядятся этим моментом.
3
Грубая игра со стороны Силаса Андерсена («Спортинг» КП). Судья зафиксировал фол и дал свисток.
2
Очень неудачный штрафной удар с дальней дистанции. Егор Назарина (Шахтёр) пытался навесить в штрафную, но мяч ушел за пределы поля.
2
Максимилиано Араухо (Спортинг) нарушил правила, Иван Кружляк зафиксировал фол. Шахтер Донецк исполнит штрафной, но вряд ли они будут бить напрямую по воротам.
1
Ничего себе, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
22:46
Шахтёр Донецк начинает игру.
22:46
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:46
Иван Кружляк назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы отсудить справедливо и без ошибок.
22:46
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:46
Здравствуйте, добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Следите за всеми интересными моментами матча в прямом эфире и ничего не пропустите. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
Шахтёр ДонецкСпортингЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Спортинг — ЛАСК: составы и текстовая трансляцияСпортинг — ЛАСК: составы и текстовая трансляция21 октября 23:03Интер — Шахтёр Донецк: составы и текстовая трансляцияИнтер — Шахтёр Донецк: составы и текстовая трансляция21 октября 22:57Шахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляцияШахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляция14 октября 23:41На стадионе «Стэмфорд Бридж» могут пройти матчи Лиги чемпионовНа стадионе «Стэмфорд Бридж» могут пройти матчи Лиги чемпионов14 августа 20:12Капитан Sporting CP Мортен Юлманд высказался об интересе со стороны Реал МадридКапитан Sporting CP Мортен Юлманд высказался об интересе со стороны Реал Мадрид23 мая 21:58Еще один Суарес в «Барселоне»? Назван кандидат с 38 голамиЕще один Суарес в «Барселоне»? Назван кандидат с 38 голами27 июля 11:46
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»