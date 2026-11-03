ЛАСК — Слован Братислава: составы и текстовая трансляция

·29·Спорт
ЛАСК — Слован Братислава: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: ЛАСК — Слован Братислава. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ЛАСК»: 1. Юнгвирт Л., 4. Мбуямба К., 43. Торнич Дж., 16. Андраде А., 20. Мёльгор Йоргенсен К. П., 30. Хорват С. (капитан), 6. Богард М., 10. Любичич Р., 25. Дибанго И., 8. Усор М., 7. Адениран С.

Запасные «ЛАСК»: 9. Данек К., 23. Эльфадли Д., 29. Флеккер Ф., 3. Фреклтон М., 11. Калайджич С., 45. Кейн Н., 27. Ланг К., 50. Шиллингер Ф., 18. Шёпф А., 33. Шютценауэр Т., 21. Верхаге М.

Главный тренер «ЛАСК»: Кюбауэр Д.

Стартовый состав «Слован Братислава»: 1. Попович А., 49. Камара С., 15. Маркович С., 6. Виммер К., 2. Козловски С., 28. Блэкмен Ч., 70. Мартинес К., 20. Мустафич А., 29. Марош А., 99. Шпорар А. (капитан), 21. Камара С.

Запасные «Слован Братислава»: 12. Байрич К., 11. Барсегян Т., 57. Крус С., 8. Гайдош А., 7. Хофштадтер Л., 5. Ибрагим Р., 44. Мацик М., 10. Марчелли Н., 88. Мацуока Д., 3. Покорны П., 71. Такач Д., 26. Томанек Р.

Главный тренер «Слован Братислава»: Туре Я.

Прямая трансляция LIVE
14
Слован Братислава контролирует игру короткими пасами на малом участке поля. Теперь они допустили ошибку, потеряли мяч, и ситуация кардинально изменилась.
12
Лукас Юнгвирт (ЛАСК Линц) отдал отличный пас на Мозеса Усора, но Александр Попович прервал атаку.
10
Жоао Торнич (ЛАСК Линц) попал в офсайд.
9
Игрок «Слована» нарушил правила в атаке. Судья дал свисток. ЛАСК получил право на штрафной удар.
8
Иван Дибанго (ЛАСК) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
6
Александр Попович начеку и контролирует дальний заброс Ивана Дибанго (ЛАСК Линц). Спокойный сейв!
6
Передача Мелайро Богарда (ЛАСК) оказалась неудачной, защитники соперника быстро выбили мяч из штрафной.
4
Игра остановлена, так как Мозес Усор (ЛАСК Линц) оказался в офсайде.
4
Отличный блок защитника не позволил Слован Братислава извлечь выгоду из углового удара.
3
Сезар Блэкман («Слован» Братислава) попытался пойти вперед, но ошибся при приеме мяча и потерял его.
2
Опасный момент! Андраж Шпорар («Слован» Братислава) получил мяч в свободной зоне и пробил из штрафной — мяч прошел чуть выше перекладины.
1
Первый тайм только что начался.
01:01
Игроки на поле, ЛАСК начинает матч.
01:00
Донатас Румшас будет судить сегодняшний матч.
01:00
В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
01:00
Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно освещать все события матча. До начала игры осталось совсем немного времени.
ЛАСКСлован БратиславаЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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