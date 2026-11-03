ЛАСК — Слован Братислава: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: ЛАСК — Слован Братислава. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ЛАСК»: 1. Юнгвирт Л., 4. Мбуямба К., 43. Торнич Дж., 16. Андраде А., 20. Мёльгор Йоргенсен К. П., 30. Хорват С. (капитан), 6. Богард М., 10. Любичич Р., 25. Дибанго И., 8. Усор М., 7. Адениран С.

Запасные «ЛАСК»: 9. Данек К., 23. Эльфадли Д., 29. Флеккер Ф., 3. Фреклтон М., 11. Калайджич С., 45. Кейн Н., 27. Ланг К., 50. Шиллингер Ф., 18. Шёпф А., 33. Шютценауэр Т., 21. Верхаге М.

Главный тренер «ЛАСК»: Кюбауэр Д.

Стартовый состав «Слован Братислава»: 1. Попович А., 49. Камара С., 15. Маркович С., 6. Виммер К., 2. Козловски С., 28. Блэкмен Ч., 70. Мартинес К., 20. Мустафич А., 29. Марош А., 99. Шпорар А. (капитан), 21. Камара С.

Запасные «Слован Братислава»: 12. Байрич К., 11. Барсегян Т., 57. Крус С., 8. Гайдош А., 7. Хофштадтер Л., 5. Ибрагим Р., 44. Мацик М., 10. Марчелли Н., 88. Мацуока Д., 3. Покорны П., 71. Такач Д., 26. Томанек Р.

Главный тренер «Слован Братислава»: Туре Я.