Выбор УЕФА: Мбаппе и Кейн вошли в символическую сборную недели Лиги чемпионов

Завершились напряженные и богатые на голы матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам бескомпромиссных встреч между сильнейшими клубами континента эксперты УЕФА составили официальную символическую сборную тура, в которую вощали футболисты, показавшие яркую игру и определившие результат в составе своих команд. Среди 11 выбранных звезд наряду с бомбардирами есть и таланты, блеснувшие на неожиданных позициях.

Символическая сборная 3-го тура по версии УЕФА

В символическую сборную турнира вошли следующие футболисты:

Вратарь: Ян Зоммер («Брюгге») — признан лучшим стражем ворот тура благодаря надежным сейвам и уверенным действиям.

Защитники: Шаве Мбуямба (ЛАСК); Лютсхарел Гертрёйда (ПСВ); Карлос Аугусто («Интер»); Деклан Райс («Арсенал») — английская звезда, обычно выступающая в полузащите, попала в линию обороны за счет своей защитной стабильности и выполнения важных задач на поле.

Полузащитники: Скотт Мактоминей («Наполи»); Нико Пас («Комо»); Фил Фоден («Манчестер Сити») — оформил хет-трик в этом туре и стал главным творцом победы; Дезире Дуэ (ПСЖ).

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»); Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — благодаря своей активности и результативности в атаке составил ударный дуэт форвардов символической сборной.



Особенности символического состава

Тот факт, что в этот состав вошли не только признанные звезды гранд-клубов, но и футболисты, проявившие себя в рядах более скромных команд, в очередной раз доказал, что матчи тура были богаты на неожиданные события.