Выбор УЕФА: Мбаппе и Кейн вошли в символическую сборную недели Лиги чемпионов
Завершились напряженные и богатые на голы матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
По итогам бескомпромиссных встреч между сильнейшими клубами континента эксперты УЕФА составили официальную символическую сборную тура, в которую вощали футболисты, показавшие яркую игру и определившие результат в составе своих команд. Среди 11 выбранных звезд наряду с бомбардирами есть и таланты, блеснувшие на неожиданных позициях.
Символическая сборная 3-го тура по версии УЕФА
В символическую сборную турнира вошли следующие футболисты:
Вратарь:
Ян Зоммер («Брюгге») — признан лучшим стражем ворот тура благодаря надежным сейвам и уверенным действиям.
Защитники:
Шаве Мбуямба (ЛАСК);
Лютсхарел Гертрёйда (ПСВ);
Карлос Аугусто («Интер»);
Деклан Райс («Арсенал») — английская звезда, обычно выступающая в полузащите, попала в линию обороны за счет своей защитной стабильности и выполнения важных задач на поле.
Полузащитники:
Скотт Мактоминей («Наполи»);
Нико Пас («Комо»);
Фил Фоден («Манчестер Сити») — оформил хет-трик в этом туре и стал главным творцом победы;
Дезире Дуэ (ПСЖ).
Нападающие:
Харри Кейн («Бавария»);
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — благодаря своей активности и результативности в атаке составил ударный дуэт форвардов символической сборной.
Особенности символического состава
Тот факт, что в этот состав вошли не только признанные звезды гранд-клубов, но и футболисты, проявившие себя в рядах более скромных команд, в очередной раз доказал, что матчи тура были богаты на неожиданные события.
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