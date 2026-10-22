Выбор УЕФА: Мбаппе и Кейн вошли в символическую сборную недели Лиги чемпионов

·3·Спорт
Выбор УЕФА: Мбаппе и Кейн вошли в символическую сборную недели Лиги чемпионов

Завершились напряженные и богатые на голы матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам бескомпромиссных встреч между сильнейшими клубами континента эксперты УЕФА составили официальную символическую сборную тура, в которую вощали футболисты, показавшие яркую игру и определившие результат в составе своих команд. Среди 11 выбранных звезд наряду с бомбардирами есть и таланты, блеснувшие на неожиданных позициях.

Символическая сборная 3-го тура по версии УЕФА

В символическую сборную турнира вошли следующие футболисты:

  • Вратарь:

    • Ян Зоммер («Брюгге») — признан лучшим стражем ворот тура благодаря надежным сейвам и уверенным действиям.

  • Защитники:

    • Шаве Мбуямба (ЛАСК);

      • Лютсхарел Гертрёйда (ПСВ);

    • Карлос Аугусто («Интер»);

    • Деклан Райс («Арсенал») — английская звезда, обычно выступающая в полузащите, попала в линию обороны за счет своей защитной стабильности и выполнения важных задач на поле.

  • Полузащитники:

    • Скотт Мактоминей («Наполи»);

    • Нико Пас («Комо»);

    • Фил Фоден («Манчестер Сити») — оформил хет-трик в этом туре и стал главным творцом победы;

    • Дезире Дуэ (ПСЖ).

  • Нападающие:

    • Харри Кейн («Бавария»);

    • Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — благодаря своей активности и результативности в атаке составил ударный дуэт форвардов символической сборной.

Особенности символического состава

Тот факт, что в этот состав вошли не только признанные звезды гранд-клубов, но и футболисты, проявившие себя в рядах более скромных команд, в очередной раз доказал, что матчи тура были богаты на неожиданные события.

Лига чемпионов УЕФАУЕФАСимволическая сборная
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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