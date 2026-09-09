«Золотой мяч»: неожиданный поворот в гонке за награду по версии The Athletic

·64·Спорт
«Золотой мяч»: неожиданный поворот в гонке за награду по версии The Athletic

В мировом футболе достигают кульминации споры вокруг самой престижной индивидуальной награды года — «Золотого мяча» (Баллон д'Ор). После того как 8 сентября были официально объявлены имена 30 футболистов, претендующих на этот трофей, одно из самых авторитетных спортивных изданий мира The Athletic опубликовало рейтинг 10 основных фаворитов с наибольшими шансами на победу в главной номинации. Возглавил этот список лучший бомбардир мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн, что удивило многих аналитиков. Самое интересное, что еще одна звезда «Баварии» Майкл Олисе расположился на 2-й строчке, а замкнул тройку лидеров Родри, проявивший себя блестящей игрой за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Так почему же Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд остались за пределами первой тройки, на каком месте Ламин Ямаль и входит ли Лионель Месси все еще в топ-10? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях главной интриги — полной таблице ТОП-10, официально опубликованной The Athletic, и ключевых факторах, влияющих на результаты голосования.

Доминирование «Баварии»: Кейн и Олисе покоряют мир

Аналитики The Athletic высоко оценили коэффициент полезного действия звезд мюнхенского гранда на поле в текущем сезоне:

  • Безоговорочное лидерство Гарри Кейна: Английский нападающий был признан главным претендентом №1 на завоевание «Золотого мяча» благодаря своему бомбардирскому мастерству и огромному вкладу в командную игру;

  • Феномен Майкла Олисе: Молодая французская звезда, пополнившая ряды «Баварии», поднялась сразу на 2-е место благодаря фантастической игре на своей позиции;

  • Родри в топ-трех: Испанский полузащитник, проведший прошлый сезон в «Манчестер Сити» и ныне защищающий цвета «Барселоны», занял 3-ю строчку среди фаворитов.

«Стабильная результативность Гарри Кейна на протяжении всего года и его лидерские качества в центре нападения делают его главным кандидатом на долгожданный "Золотой мяч" на этот раз», — пишет The Athletic.

Противостояние грандов: позиции Мбаппе, Холанда и Месси

Последующие места в рейтинге также вызвали жаркие споры среди любителей футбола:

  • Звезды в топ-пятерке: Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе занял 4-ю строчку, а голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд расположился на 5-м месте;

  • Молодое поколение и новые герои: Звезда ПСЖ Хвича Квацхелия отмечен на 6-м месте, а юный вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль занял почетное 7-е место;

  • Легенда все еще в строю: Выступающий за «Интер Майами» Лионель Месси, несмотря на продолжение карьеры за океаном, замкнул список 10 сильнейших футболистов мира.

Топ-10 главных фаворитов «Золотого мяча» по версии The Athletic

Согласно официальному аналитическому отчету издания, рейтинг сформировался в следующем порядке:

  1. Гарри Кейн («Бавария», Англия);

  2. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

  3. Родри («Манчестер Сити» / «Барселона», Испания);

  4. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

  6. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия);

  7. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

  8. Луис Диас («Бавария», Колумбия);

  9. Джуд Беллингем («Реал», Англия);

  10. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина).

Кому достанется главный приз года

Самый важный вопрос, который интересует большинство любителей футбола и экспертов — сможет ли Гарри Кейн сохранить это преимущество, представленное The Athletic, и на официальной церемонии голосования? Главный вывод заключается в том, что в нынешнем выборе критерии вручения «Золотого мяча» больше ориентированы не только на командные кубки, но и на индивидуальное лидерство игрока на поле и его стабильную результативность. Выход Гарри Кейна на пик формы за всю карьеру и попадание сразу трех футболистов «Баварии» (Кейн, Олисе, Диас) в топ-10 доказывают огромное влияние немецкого гранда на европейской арене. Если официальные журналисты-участники голосования также возьмут за основу эти индивидуальные показатели, то превращение Гарри Кейна обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере станет абсолютной реальностью.

Как вы думаете, действительно ли Гарри Кейн больше заслуживает «Золотой мяч» в этом году, чем Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Родри, или рейтинг от The Athletic — это спорный вывод, удививший фанатов? Оставляйте свой выбор и комментарии, а также делитесь этим анализом сенсационного рейтинга в мировом футболе со своими близкими и футбольными болельщиками!

Золотой мячФутболГарри КейнМайкл ОлисеРодриКилиан МбаппеЛионель Месси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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