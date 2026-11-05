Мьельбю — Борац Баня-Лука: составы и текстовая трансляция

898🟨
Анте Рогулич («Борац» Баня-Лука) получил желтую карточку.
45+1⏱
Судья дал свисток об окончании первого тайма, первые 45 минут игры завершены.
45+1
Четвертый арбитр добавил 2 минуты к основному времени матча.
44
Отличный блок защитника не позволил Борац Баня-Лука извлечь выгоду из углового.
44
Лука Юричич (Борац Баня-Лука) эффектно принял мяч в штрафной и пробил по воротам. Удар пришелся в створ, но Александр Лундин легко справился с ним.
42
Ромео Аррениус (Мьельбю) не смог точно отдать пас партнеру в штрафной, мяч был подан слишком высоко и сильно. Мяч ушел за пределы поля, удар от ворот Борац Баня-Лука.
41
Помощник судьи Макс Нильсен (Мьялльбю) зафиксировал офсайд, и главный арбитр подтвердил это решение.
39
Амер Хирос (Борац Баня-Лука) сделал перспективный прострел в центр, но мяч никого из нападающих не нашел.
37
Аксель Норен (Мьельбю) выпрыгнул выше всех после углового. Он выбрал верный момент для удара, но мяч после его удара головой пролетел в нескольких дюймах над перекладиной. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Бораца Баня-Лука введет его в игру.
37
Мяч ушел за пределы поля. Мьельбю подаст угловой.
36
Йеппе Кьяер (Мьельбю) был близок к голу, но должен был распорядиться моментом лучше. Его слабый удар с близкого расстояния пришелся прямо в руки Младену Юркасу. Судья указал на угловой. Мьельбю подает угловой.
32
Какую возможность упустил Ромео Аррениус (Мьельбю)! Он создал себе пространство в штрафной и мощно пробил в нижний правый угол, но Младен Юркас совершил великолепный сейв.
32
Мьельбю получил шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.
31
Виктор Густафсон (Мьельбю) принял короткий пас и нашел пространство для удара в штрафной, но мяч прошел значительно правее ворот.
29
Мяч ушел за пределы поля. Мьельбю исполнит угловой.
27
Лука Юричич (Борац Баня-Лука) пробил головой после навеса в штрафную, но Александр Лундин совершил отличный сейв и спас ворота.
24
Макс Нильсен (Мьельбю) навесил в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Младену Юркасу, и голкипер забрал его.
20
Защитники сохранили бдительность и выбили опасный мяч после навеса Себастьяна Эрреры (Борац Баня-Лука).
19
Виктор Густафсон (Мьельбю) сделал навес в штрафную, но защитники соперника быстро перехватили мяч.
18
Угловой удар в исполнении Мьельбю был отражен Младеном Юркасом (Борац Баня-Лука).
17
Виктор Густафсон (Мьяллбю) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, не дав создать опасный момент. Мяч ушел за пределы поля. Мьяллбю исполнит угловой.
15🟨
Анте Рогулич (Борац Баня-Лука) получил предупреждение от арбитра за фол, совершенный ранее.
13
Анте Рогулич (Борац Баня-Лука) легко обыграл защитников и вышел на ударную позицию. Он пробил, чтобы переиграть вратаря, но мяч прошел рядом с левой штангой.
13
Игроки Борац Баня-Лука не смогли отправить мяч в ворота после подачи с углового, а защитник вынес мяч подальше от ворот.
12
Стефан Савич (Борац Баня-Лука) выполнил отличный навес в штрафную. Однако защитник соперника сыграл бдительно и выбил мяч, устранив угрозу. Мяч покинул поле. Борац Баня-Лука получит шанс забить с углового.
10
Мяльбю исполнил штрафной удар с дальней дистанции, но защитник заблокировал мяч.
9
Макс Нильсен (Мьяльбю) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
8
Бранимир Чипетич (Борац Баня-Лука) имел отличный шанс с дальней дистанции. Он пробил в нижний левый угол, но Александр Лундин был начеку и легко забрал мяч.
7
Лука Юричич (Борац Баня-Лука) получил отличный пас в штрафной, но упустил золотой шанс. Вратарь совершил невероятный сейв.
5🟨
Анте Рогулич («Борац Баня-Лука») получил желтую карточку.
5
Ромео Аррениус (Мьельбю) попытался найти партнеров опасным прострелом с угла штрафной, но защита соперника перехватила мяч и отвела угрозу.
3
Амер Хирос (Борац Баня-Лука) сделал быстрый пас на партнера по команде у линии офсайда, но защитник перехватил мяч и устранил угрозу.
1⏱
Судья дал свисток, матч начался.
22:46
Игроки на поле, и Мяллбю начинает встречу.
22:45
Гал Лейбовиц назначен главным судьей сегодняшнего матча.
22:45
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.
22:45
Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно освещать все события на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
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