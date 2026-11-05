Мьельбю — Борац Баня-Лука: составы и текстовая трансляция

·28·Спорт
Мьельбю — Борац Баня-Лука: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Мьельбю — Борац Баня-Лука. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Мьельбю»: 35. Лундин А., 14. Гранат В., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 25. Нильсен М., 22. Густавссон Й. (капитан), 39. Аррениус Р., 7. Густафсон В., 10. Кьер Й., 18. Бергстрем Й.

Запасные «Мьельбю»: 3. Агнарссон М., 6. Энггор М., 1. Хансен С., 8. Хельге Т., 26. Хоффманн И., 29. Линдберг О., 24. Петтерссон Т., 23. Самуэльсен А., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р., 9. Юссеф А.

Главный тренер «Мьельбю»: Браннстрем А.

Стартовый состав «Борац Баня-Лука»: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 2. Мейерс Б., 6. Саничанин С. (капитан), 16. Эррера С., 12. Хирос А., 89. Декет М., 18. Йойич М., 44. Рогулич А., 7. Юричич Л., 77. Савич С.

Запасные «Борац Баня-Лука»: 24. Каролина Х., 21. Четкович Н., 22. Кукавица И., 47. Милак А., 98. Огринец С., 3. Паскуаль А., 20. Риджан Э., 19. Роган В., 99. Ромера Д., 1. Шишковски Д., 23. Враньеш С., 10. Вукович Д.

Главный тренер «Борац Баня-Лука»: Маринович В.

Прямая трансляция LIVE
898🟨
Анте Рогулич («Борац» Баня-Лука) получил желтую карточку.
45+1
Судья дал свисток об окончании первого тайма, первые 45 минут игры завершены.
45+1
Четвертый арбитр добавил 2 минуты к основному времени матча.
44
Отличный блок защитника не позволил Борац Баня-Лука извлечь выгоду из углового.
44
Лука Юричич (Борац Баня-Лука) эффектно принял мяч в штрафной и пробил по воротам. Удар пришелся в створ, но Александр Лундин легко справился с ним.
42
Ромео Аррениус (Мьельбю) не смог точно отдать пас партнеру в штрафной, мяч был подан слишком высоко и сильно. Мяч ушел за пределы поля, удар от ворот Борац Баня-Лука.
41
Помощник судьи Макс Нильсен (Мьялльбю) зафиксировал офсайд, и главный арбитр подтвердил это решение.
39
Амер Хирос (Борац Баня-Лука) сделал перспективный прострел в центр, но мяч никого из нападающих не нашел.
37
Аксель Норен (Мьельбю) выпрыгнул выше всех после углового. Он выбрал верный момент для удара, но мяч после его удара головой пролетел в нескольких дюймах над перекладиной. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Бораца Баня-Лука введет его в игру.
37
Мяч ушел за пределы поля. Мьельбю подаст угловой.
36
Йеппе Кьяер (Мьельбю) был близок к голу, но должен был распорядиться моментом лучше. Его слабый удар с близкого расстояния пришелся прямо в руки Младену Юркасу. Судья указал на угловой. Мьельбю подает угловой.
32
Какую возможность упустил Ромео Аррениус (Мьельбю)! Он создал себе пространство в штрафной и мощно пробил в нижний правый угол, но Младен Юркас совершил великолепный сейв.
32
Мьельбю получил шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.
31
Виктор Густафсон (Мьельбю) принял короткий пас и нашел пространство для удара в штрафной, но мяч прошел значительно правее ворот.
29
Мяч ушел за пределы поля. Мьельбю исполнит угловой.
27
Лука Юричич (Борац Баня-Лука) пробил головой после навеса в штрафную, но Александр Лундин совершил отличный сейв и спас ворота.
24
Макс Нильсен (Мьельбю) навесил в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Младену Юркасу, и голкипер забрал его.
20
Защитники сохранили бдительность и выбили опасный мяч после навеса Себастьяна Эрреры (Борац Баня-Лука).
19
Виктор Густафсон (Мьельбю) сделал навес в штрафную, но защитники соперника быстро перехватили мяч.
18
Угловой удар в исполнении Мьельбю был отражен Младеном Юркасом (Борац Баня-Лука).
17
Виктор Густафсон (Мьяллбю) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, не дав создать опасный момент. Мяч ушел за пределы поля. Мьяллбю исполнит угловой.
15🟨
Анте Рогулич (Борац Баня-Лука) получил предупреждение от арбитра за фол, совершенный ранее.
13
Анте Рогулич (Борац Баня-Лука) легко обыграл защитников и вышел на ударную позицию. Он пробил, чтобы переиграть вратаря, но мяч прошел рядом с левой штангой.
13
Игроки Борац Баня-Лука не смогли отправить мяч в ворота после подачи с углового, а защитник вынес мяч подальше от ворот.
12
Стефан Савич (Борац Баня-Лука) выполнил отличный навес в штрафную. Однако защитник соперника сыграл бдительно и выбил мяч, устранив угрозу. Мяч покинул поле. Борац Баня-Лука получит шанс забить с углового.
10
Мяльбю исполнил штрафной удар с дальней дистанции, но защитник заблокировал мяч.
9
Макс Нильсен (Мьяльбю) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
8
Бранимир Чипетич (Борац Баня-Лука) имел отличный шанс с дальней дистанции. Он пробил в нижний левый угол, но Александр Лундин был начеку и легко забрал мяч.
7
Лука Юричич (Борац Баня-Лука) получил отличный пас в штрафной, но упустил золотой шанс. Вратарь совершил невероятный сейв.
5🟨
Анте Рогулич («Борац Баня-Лука») получил желтую карточку.
5
Ромео Аррениус (Мьельбю) попытался найти партнеров опасным прострелом с угла штрафной, но защита соперника перехватила мяч и отвела угрозу.
3
Амер Хирос (Борац Баня-Лука) сделал быстрый пас на партнера по команде у линии офсайда, но защитник перехватил мяч и устранил угрозу.
1
Судья дал свисток, матч начался.
22:46
Игроки на поле, и Мяллбю начинает встречу.
22:45
Гал Лейбовиц назначен главным судьей сегодняшнего матча.
22:45
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.
22:45
Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно освещать все события на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
МьельбюБорац Баня-ЛукаЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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