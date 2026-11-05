Мьельбю — Борац Баня-Лука: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Мьельбю — Борац Баня-Лука. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Мьельбю»: 35. Лундин А., 14. Гранат В., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 25. Нильсен М., 22. Густавссон Й. (капитан), 39. Аррениус Р., 7. Густафсон В., 10. Кьер Й., 18. Бергстрем Й.

Запасные «Мьельбю»: 3. Агнарссон М., 6. Энггор М., 1. Хансен С., 8. Хельге Т., 26. Хоффманн И., 29. Линдберг О., 24. Петтерссон Т., 23. Самуэльсен А., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р., 9. Юссеф А.

Главный тренер «Мьельбю»: Браннстрем А.

Стартовый состав «Борац Баня-Лука»: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 2. Мейерс Б., 6. Саничанин С. (капитан), 16. Эррера С., 12. Хирос А., 89. Декет М., 18. Йойич М., 44. Рогулич А., 7. Юричич Л., 77. Савич С.

Запасные «Борац Баня-Лука»: 24. Каролина Х., 21. Четкович Н., 22. Кукавица И., 47. Милак А., 98. Огринец С., 3. Паскуаль А., 20. Риджан Э., 19. Роган В., 99. Ромера Д., 1. Шишковски Д., 23. Враньеш С., 10. Вукович Д.

Главный тренер «Борац Баня-Лука»: Маринович В.