Панатинаикос — Борац Баня-Лука: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Панатинаикос — Борац Баня-Лука. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Панатинаикос»: 1. Пенья И., 10. Андино С., 2. Калабрия Д., 22. Камара Э., 9. Дессерс С., 6. де Врей С. (капитан), 42. Кангва К., 77. Кирьякопулос Г., 21. Унаи А., 20. Таборда В., 55. ван Дронгелен Р.

Главный тренер «Панатинаикос»: Неструп Я.

Стартовый состав «Борац Баня-Лука»: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 16. Эррера С., 12. Хирос А., 18. Йойич М., 7. Юричич Л., 2. Мейерс Б., 98. Огринец С., 44. Рогулич А., 6. Саничанин С. (капитан), 77. Савич С.

Главный тренер «Борац Баня-Лука»: Маринович В.